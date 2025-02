“So Close To What” il terzo album di Tate Mcrae

Share

È uscito oggi, venerdì 21 febbraio, “So Close To What” (RCA Records / Sony Music) (So Close To What), il terzo e attesissimo nuovo album della sensazionale pop star multi-platino TATE MCRAE.

Con testi senza filtri che esplorano emozioni profonde, la pop star racconta di cosa significa crescere, quando la strada da percorrere sembra infinita e la destinazione sempre più sfuggente. “So Close To What” è un’esplorazione introspettiva alla scoperta di sé e dell’amore, cercando di trovare al tempo stesso un equilibrio nei momenti di incertezza.

L’album e le canzoni in esso contenute racchiudono tutte le emozioni legate ai dubbi e alle incertezze dell’innamlrarsi di nuovo, con quella realtà bellissima e brutale della realizzazione di cosa significa essere una donna che ritrova la propria sicurezza.

“So Close to What” è scritto e prodotto con gli hitmaker Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen, Julia Michaels, e molti altri.

Sullo store ufficiale dell’artista l’album è disponibile, solo fino a esaurimento scorte, anche in versione vinile esclusivo in edizione limitata con 1 poster su 4 autografato da collezione, CD autografati e musicassette.

Da oggi è online il video del nuovo brano “Revolving Door”, diretto da Aerin Moreno (Tyla, Tinashe) e con la coreografia di Robbie Blue (Charli XCX, Doechii). Nel video, Tate è impossibilitata ad andarsene dal luogo in cui sta ballando, mostrando il suo rapporto con quei momenti in cui l’incertezza nella sua vita personale e nella sua carriera l’hanno messa davanti a un bivio.

Nell’album sono contenuti anche i brani “SPORTS CAR”, che vanta la collaborazione di famosi hitmakers del panorama internazionale come Ryan Tedder (Taylor Swift, Beyoncé), Grant Boutin (Meghan Trainor, One Republic) e Julia Michaels (Selena Gomez, Dua Lipa) e “It’s ok I’m ok, che ha conquistato il primo posto nella classifica Hot Dance/Pop Songs di Billboard, regalando così a Tate McRae il suo miglior debutto nella Billboard Hot 100 della sua carriera.

Questa la tracklist di So Close To What

1. Miss possessive

2. 2 hands

3. Revolving door

4. bloodonmyhands (feat. Flo Milli)

5. Dear god

6. Purple lace bra

7. Sports car

8. Signs

9. I know love (feat. The Kid LAROI)

10. Like I do

11. It’s ok I’m ok

12. No I’m not in love

13. Means I care

14. Greenlight

15. Nostalgia

A marzo, Tate partirà per il suo tour mondiale “Miss Possessive Tour” con 80 date in Sud America, Europa, Regno Unito e Nord America, arrivando anche in Italia per un’unica imperdibile data venerdì 13 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna.

Tate McRae torna nel nostro paese dopo il sold out al Fabrique di Milano nella primavera 2024 ed è pronta a far ballare il pubblico italiano con uno show pieno di energia.

Prodotto da Live Nation, il tour prenderà il via il 18 marzo a Città del Messico presso il Pepsi Centre, con spettacoli a San Paolo, Londra, Amsterdam, Praga, New York, Nashville e molti altri ancora prima di concludersi a Los Angeles al Kia Forum il 26 settembre.

Benee accompagnerà Tate in tutte le date europee e nel Regno Unito, mentre Zara Larsson si unirà a lei nelle date degli Stati Uniti e Canada.

TATE MCRAE

Cantante, cantautrice e ballerina, Tate McRae ha ottenuto oltre 12,4 miliardi di stream in carriera e diversi primi posti nella Top 40. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui quello di artista dell’anno ai JUNO Awards 2024, nomination per cinque Billboard Music Awards, tre MTV VMA, più People’s Choice Awards e iHeartRadio Music Awards. È stata inserita nella lista Power of Young Hollywood di Variety del 2022, nella lista 21 Under 21 di Billboard per quattro anni consecutivi e nella lista 30 Under 30 di Forbes del 2021, dove è stata la musicista più giovane della lista.

Il singolo di Tate “you broke me first”, certificato 4 volte platino dalla RIAA, ha accumulato oltre 2,4 miliardi di stream dalla sua uscita nel 2020. Ha collaborato con diversi artisti, tra cui Regard & Troye Sivan per la loro hit dance numero 1 “You”, Khalid per il brano “working”, Tiësto per “10:35” e Jeremy Zucker per il suo singolo virale “that way”. Il suo album di debutto del 2022, “i used to think i could fly”, è arrivato al primo posto della Global Top Albums Debut Chart di Spotify e si è piazzato nella Top 10 in diversi Paesi alla sua uscita. Con il suo singolo certificato Platino “she’s all i wanna be”, l’incredibile album ha ricevuto elogi da parte di Billboard, che ha affermato che “Tate McRae entra nella celebrità con il suo atteso album di debutto”, mentre GRAMMY.com ha dichiarato che “Ogni brano dimostra che McRae è pronta a diventare una delle superstar più crude e reali della sua generazione”.

Nel 2023, la cantante di Calgary ha pubblicato il suo attesissimo secondo album THINK LATER, catapultando Tate nella celebrità del pop. L’album ha debuttato al numero 4 della classifica degli album di Billboard e ha ottenuto oltre 4,2 miliardi di streaming in tutto il mondo. L’album, ricco di fascino pop e di frasi contagiose, contiene il singolo “greedy”, certificato 3 volte platino, che ha fatto guadagnare alla star il primo posto nella classifica Billboard Global 200, nella classifica Global Excl. US, nella classifica Global di Spotify e ha raggiunto il primo posto nella Top 40 radiofonica. Il Los Angeles Times ha dichiarato che è “…pronta per essere una star del pop”, mentre Vogue ha dichiarato che sta “conquistando il mondo”.

La sua versatilità come interprete ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Che si tratti di una potente performance vocale o di una energica coreografia, Tate porta su ogni palco una miscela unica di arte e autenticità.

