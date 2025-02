3Bee annuncia XNatura per gestire gli impatti ambientali

In occasione della Giornata Mondiale della Natura di lunedì 3 Marzo, la naturetech 3Bee annuncia il lancio di XNatura, la divisione interna di Nature Intelligence focalizzata sul monitoraggio e la gestione dei rischi e degli impatti ambientali. XNatura nasce dalla consolidata esperienza di anni di ricerca e sviluppo della naturetech e si propone come punto di riferimento per imprese, municipalità e parchi naturali che vogliono integrare soluzioni data-driven nelle loro strategie di gestione ambientale.

XNatura è il risultato di una scissione strategica che separa le due anime complementari di 3Bee: quella tecnologica, rappresentata da XNatura, e quella legata alla rigenerazione ambientale, espressa da 3Bee. XNatura è la divisione tecnologica, che si concentra sulla digitalizzazione della natura combinando intelligenza artificiale, sensori IoT, tecnologie satellitari e cloud computing. Il suo obiettivo è raccogliere, elaborare e analizzare dati ambientali per accompagnare imprese, municipalità e parchi naturali nel monitoraggio e gestione dei rischi e degli impatti su natura, biodiversità e clima.

Al contempo, 3Bee continua a focalizzarsi sulla creazione di un impatto positivo, sia ambientale che sociale, attraverso progetti di rigenerazione del territorio come le Oasi della Biodiversità e iniziative di educazione ambientale dedicate. Grazie alla collaborazione con apicoltori e agricoltori professionisti, scuole e comunità locali, 3Bee prosegue il suo percorso di divulgazione dell’importanza della biodiversità, promuovendo un approccio che mette al centro la dimensione umana, incoraggiando il coinvolgimento diretto delle persone.

“3Bee continuerà a rafforzare la resilienza del territorio, promuovendo progetti di rigenerazione ambientale, come le Oasi della Biodiversità, e iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole, aziende e municipalità” – afferma Niccolò Calandri, CEO di 3Bee. “Al contempo, XNatura intraprenderà un percorso parallelo, in linea con la sua natura tecnologica e innovativa. Grazie all’esperienza acquisita in questi anni, abbiamo creato una divisione altamente specializzata nell’analisi di natura, biodiversità e clima, che combina intelligenza artificiale, big data, remote sensing satellitare e sensori IoT”.

Il primo prodotto di XNatura è la sua Environmental Platform, la prima piattaforma integrata che permette di monitorare e analizzare gli impatti e i rischi ambientali attraverso Suite tematiche in linea con gli standard ESRS per la rendicontazione di sostenibilità: Climate Change, Pollution, Water Resources e Biodiversity and Ecosystems. Ogni Suite si concentra su indici specifici, fornendo una visione chiara degli impatti, delle dipendenze, dei rischi e delle opportunità ambientali legati alle attività produttive e alle operazioni aziendali.

XNatura è in continuo sviluppo ed evoluzione, con nuove release previste nei prossimi mesi per ampliare la copertura dei dati e integrare informazioni sempre più dettagliate, al fine di rispondere sempre meglio alle esigenze di monitoraggio, reportistica e compliance normativa.

Comunicato Stampa: Christian Moioli