Esce oggi, venerdì 28 febbraio, “Sophia Loren”, il primo singolo dei THE FOOLZ, rock band veronese nota al grande pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di X-Factor nel team di Jake La Furia.



Il brano, un’esplosione di energia e autenticità, combina riff grintosi, ritmiche incalzanti e influenze blues, e anticipa il primo ep “GIOVANI RIBELLI” – in uscita il 14 marzo – dei The Foolz che, con il loro spirito irriverente e selvaggio, si preparano anche alle prime date live nei club: il 15 marzo a Verona (The Factory), il 9 aprile a Milano (Arci Bellezza) e il 24 aprile a Roma (Alcazar).



“Il nostro singolo Sophia Loren” rappresenta l’anima rock della band, intesa come un misto di irriverenza e genuinità che ci accomuna nel modo di fare musica e di vivere la vita – è il commento della band – È il primo estratto di un EP a cui teniamo particolarmente. Sono brani veri che raccontano le storie della nostra vita quotidiana, le nostre sensazioni e il nostro immaginario. Non vediamo l’ora di poterli condividere con la gente, soprattutto dal vivo, nelle tre date di Verona, Milano e Roma del nostro primo tour”.



I The Foolz, giovanissimi (tra i 20 e i 22 anni), sono: Alessandro Agostini (frontman), Bruno Merci e Luca Frizzera (chitarre), Luca Ghirlanda (basso), Filippo Maggio (batteria).



Il nome del gruppo deriva dal “Folle”, un arcano dei tarocchi che simboleggia il coraggio di perdersi e l’arte che emerge nell’incertezza. La band, dai piccoli club al grande salto di X-Factor 2024, ha guadagnato notorietà come una delle voci della nuova generazione che cerca di farsi strada nel caos del presente.

