“The panic years” l’album da solista di Bradley Simpson

È uscito oggi, venerdì 28 febbraio, THE PANIC YEARS (ASCOLTA QUI), l’album di debutto da solista di BRADLEY SIMPSON che unisce una sincera vulnerabilità a un tocco raffinato di indie rock.

Ad accompagnare la pubblicazione dell’album, è online la performance del brano “GETTING CLEAR” per l’Amazon Curved Session (GUARDA QUI).

THE PANIC YEARS mostra un nuovo lato di Bradley, affermatosi come una delle figure di spicco nella nuova ondata di artisti britannici, dopo l’enorme successo raggiunto con i The Vamps. Il suo sound si spinge ben oltre le radici pop, senza perdere l’immediatezza che lo contraddistingue, mescolando uno stile da cantautore con incursioni nel rock psichedelico e influenze degli anni ’70 e ’80.

Oltre ai singoli già pubblicati come “Picasso”, “Cry At The Moon” e “Always Like This e Carpet Burn”, l’album THE PANIC YEARS esplora il pop indie malinconico con “Not Us Anymore” e le ballate con “Almost”, oltre a rivelare che il suo passato continuerà a far parte del suo futuro con “The Band’s Not Breaking Up”.

THE PANIC YEARS è disponibile per l’acquisto (QUI) in diversi formati, tra cui vinile nero ed ecologico, CD e cassetta, con bundle e copie autografate.

Bradley Simpson racconta: “Ho visto questo progetto come un’opportunità per esplorare la mia identità, in particolare la possibilità di poter raccontare esperienze molto personali. Gli ultimi dieci anni sono stati un vortice incredibile e non so se ho mai avuto il tempo di guardare indietro. È difficile analizzare tutto ciò che è successo finché non ne sei fuori”.

Dopo aver scritto la maggior parte dell’album nel suo home studio, Bradley ha poi collaborato con artisti come BOOTS (Beyoncé), Ina Wroldsen (Rag ‘n Bone Man), Andrew Wells (RAYE) e Anthony Rossomano (The Libertines).

L’AMAZON CURVED SESSION di “GETTING CLEAR” evidenzia l’approccio innovativo dell’artista, che attraversa diversi generi musicali. Mescolando funk potente con l’energia del rock più incisivo, la sua voce brilla alternando una forza controllata a un affascinante falsetto. La sua performance è ipnotica, rivelando una nuova sfaccettatura di un artista già abituato a calcare i palchi delle grandi arene.

Bradley celebra l’uscita di THE PANIC YEARS con un tour acustico nei negozi di dischi, che prenderà il via oggi da Kingston. A maggio seguirà il tour con la band completa.

