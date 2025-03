Pierdavide Carone è il vincitore del programma RAI “Ora o mai Piu'”

Share

PIERDAVIDE CARONE è il vincitore di ORA O MAI PIÙ. Durante la finale del programma, in onda ieri sera su Rai1, ha presentato il suo nuovo singolo, “NON CE L’HO CON TE” (ZooDischi\ADA Music Italy), già disponibile in radio e digitale.

“Non ce l’ho con te” è una profonda e delicata riflessione sulle dinamiche familiari, fatte di silenzi, incomprensioni e distanze che spesso segnano le relazioni più intime. Con parole semplici ma potenti, Carone racconta quei momenti di difficoltà che molte famiglie vivono, dove i conflitti, i rimpianti e le parole non dette pesano più dei bei ricordi. Però, nonostante i litigi e le tensioni, alla fine l’amore e il desiderio di comprendersi sono sempre presenti.

“Non ce l’ho con te” non è solo una riflessione, ma anche un invito a riconoscere e ad accettare questi silenzi, come parte integrante delle dinamiche familiari e delle relazioni in generale. È un brano per chi ha sperimentato il contrasto tra l’amore e le difficoltà, tra i momenti di silenzio e quelli di vicinanza. Una canzone che racconta una verità universale e, allo stesso tempo, intima.

“Questa canzone è di tutte le famiglie, per i loro silenzi che sono più rumorosi dei momenti belli che sicuramente ci saranno stati, per i litigi che rimangono nella memoria più dei natali sotto l’albero a scartare regali, delle distanze che sono più facili da creare rispetto ai presupposti per un abbraccio.

Se capite di cosa sto parlando, questa canzone è per voi. E per me.”

(Pierdavide Carone)

Il brano arriva dopo la fortunata partecipazione allo show “Ora o mai più“, in onda su Rai 1 e dopo la pubblicazione (25 ottobre 2024) dell’ultimo album del cantautore, “Carone“, un viaggio tra emozioni e riflessioni personali raccontate attraverso una lente moderna e autentica.

