Al Teatro Belli di Roma lo spettacolo “Stanno arrivando”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Un nuovo appuntamento al Teatro Belli con Expo – Teatro Italiano Contemporaneo, Rassegna diffusa di drammaturgia italiana contemporanea, ideata da Società Per Attori, da Franco Clavari e Andrea Paolotti.

Debutta dal 14 al 16 marzo STANNO ARRIVANDO, spettacolo scritto e diretto da Umberto Marino e interpretato da Guglielmo Poggi.

Probabilmente sono già arrivati. Comandano, menano, credono nei complotti, parlano forte, occupano spazio. Dicono: “Levatevi, qui è nostro, qui non c’è posto per i salutisti, per i vegani, per quelli che piangono se abbatti un albero. Ma che volete? Gli alberi ci sono per essere abbattuti, per fare la carta dove state sempre a scrivere. A noi piacciono le piastrelle o il gress porcellanato, il vinilico rigido con polvere di pietra, roba che sarebbe ideale per quelli che non vogliono consumare il pianeta, ma voi volete il parquet, e allora noi ce lo mangiamo, ce lo fumiamo, il pianeta, e se a chi viene dopo non gli rimane niente, che se ne frega, ha fatto male ad arrivare dopo.”

L’eroe fascistoide di un videogioco fascistoide ci spinge a pensare a quel che dovremmo fare e che, molto probabilmente, non faremo.

In allegato, comunicato stampa con cortese richiesta di diffusione, e foto.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione e accrediti stampa.

Cordiali Saluti

Ufficio Stampa

Maresa Palmacci tel. 348 0803972; palmaccimaresa@gmail.com

Orari venerdì ore 21.00

sabato ore 19.00

domenica ore 17.30

Prezzi: Interi € 18,00 – Ridotti € 15,00

TEATRO BELLI

piazza Santa Apollonia, 11a

tel. 065894875

info@teatrobelli.it – www.teatrobelli.it

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci