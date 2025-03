Dopo due anni di assenza torna Carl Brave con “Morto a galla”

Share

A quasi due anni dall’ultimo album “Migrazione”, Carl Brave apre il suo 2025 e pubblica il suo nuovo singolo “Morto a galla” (https://wmi.lnk.to/mortoagalla; Warner Music Italy), un racconto di una Roma inedita nelle canzoni dell’artista, che apre lo sguardo anche su altre realtà.

La città in sé diventa una protagonista nascosta, che sempre più spesso mostra le sue ombre. Roma, come anche Milano, sono tutto questo, città che respirano tra magnificenza e brutalità, tra speranza e sofferenza, e sembrano quasi fare da specchio per l’artista, che riesce a descriverle con una sincerità cruda e disarmante, rivelando così anche la sua storia. Non si tratta solo della meraviglia dei suoi tramonti ma anche degli angoli bui più nascosti. Come gli alti e bassi della vita.

Ad accompagnare il suo tanto atteso ritorno, si aggiunge oggi un altro speciale annuncio: da ottobre Carl Brave sarà di nuovo live sui palchi dei club delle principali città italiane con il “NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR 2025”. Qui le date, prodotte da OTR Live:

16 ottobre – Napoli – CASA DELLA MUSICA

17 ottobre – Molfetta (BA) – EREMO CLUB

23 ottobre – Padova – HALL

24 ottobre – Bologna – ESTRAGON

29 ottobre – Venaria Reale (TO) – TEATRO CONCORDIA

30 ottobre – Milano – FABRIQUE

12 novembre – Firenze – TEATRO CARTIERE CARRARA

27 novembre – Roma – PALAZZO DELLO SPORT

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito di OTR Live: https://www.otrlive.it/tour-dates/notti-brave-amarcord-tour-2025/

“Morto a galla” è il primo tassello di un nuovo percorso che segna un’ulteriore evoluzione dell’artista romano, riprende il filo della sua originale proposta sonora, ma dimostra ancora una volta la sua capacità di sperimentare con sonorità diverse, mantenendo sempre intatta la sua cifra stilistica. Negli anni ha saputo intrecciare sonorità urban, indie e pop in un mix unico, diventando un punto di riferimento per la sua scrittura evocativa e immediata.

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”, entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il doppio disco di platino. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”, 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Remember” e “Lieto Fine” che hanno anticipato il suo terzo album “Migrazione”, uscito a giugno dello stesso anno, 19 pezzi che raccontano il rapporto dell’artista con la sua città e le esperienze sonore vissute in giro per il mondo, narrate attraverso la musica. Carl Brave ha conquistato 40 Dischi di Platino e 16 Ori.

