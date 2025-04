LDA : “Shalla” è molto più di una canzone

Share

LDA non lascia nulla al caso.

Con gli ultimi freestyle pubblicati sul suo profilo Instagram ci aveva fatto capire che il suo ritorno sarebbe stato imminente. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: “SHALLA” (Columbia Records/Sony Music Italy) sarà fuori venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio, il nuovo singolo che darà il via a una nuova fase del suo percorso artistico.

“SHALLA” è molto più di una canzone: è il punto di svolta che LDA aspettava da tempo, un momento chiave in cui il suo suono si fa più audace, più libero. Nel nuovo brano l’artista abbandona le atmosfere familiari a cui ci aveva abituato per intrecciare sonorità urban all’intimismo dell’R&B, rimanendo sempre fedele a quel tocco inconfondibile che lo contraddistingue.

Nel nuovo pezzo LDA racconta di un tempo che non sembra bastare mai, e di un continuo contrasto tra il caos esterno e la solitudine interiore. Una canzone d’amore in chiave R&B in cui il ritornello diventa quasi un mantra, un’esortazione a vivere senza catene, ricordandoci che a volte è necessario lasciarsi andare al flusso delle cose senza cercare di controllarle.

«Dopo una pausa dai riflettori sono tornato con un progetto R&B, un cambiamento che riguarda sia me come persona che la mia musica. Ho scelto sonorità moderne per una canzone che vuole rilanciare un movimento che ha fatto la storia della musica mondiale. “SHALLA” è un inno alla rinascita, alla ricerca di me stesso, con questo brano ho esplorato una nuova vena artistica» racconta LDA.

L’uscita è stata anticipata da una serie di freestyle pubblicata sul profilo Instagram dell’artista (https://www.instagram.com/p/DHTSYhzCbor/), diretta da Mario Miccione, che vede LDA condannato a scontare una pena in un “carcere musicale” per aver tentato di portare l’R&B in Italia. Quella di LDA in “SHALLA” è infatti una vera e propria rinascita musicale, che lo stimola a superare i propri limiti e a esprimere se stesso in tutte le sue sfaccettature.

Nato nel 2003 a Roma, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta”, uscito in seguito al feat con Il Mago, che gli chiede di collaborare al suo brano “Orizzonte”, dopo aver notato le sue performance online. Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno, inoltre, collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi”, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici. Durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è “Quello che fa male”, certificato prima oro e poi platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Ha pubblicato in seguito “SAI” (prod. D. Whale), “Scusa” (prod. D. Whale) e “Io volevo solo te” (prod. Michele Canova Iorfida), tutti singoli che hanno reso LDA uno degli allievi più amati di Amici21, facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente. Dopo aver lanciato il singolo “BANDANA”, certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), LDA ha pubblicato a maggio 2022 il suo omonimo album d’esordio. A luglio dello stesso anno è uscito “Lo Que Mas Nos Duele”, una versione bachata della hit “Quello che fa male” e a novembre “Cado”, scritta insieme ad Albe. LDA è stato in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani” (disco d’oro), contenuto nel suo nuovo album “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), a cui ha fatto seguito un tour di 3 date, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD. A maggio 2023 esce “Granita”, singolo che ci ha accompagnato per tutta l’estate, mentre a settembre l’artista è approdato su Netflix con “Castello di sabbia”, sigla della seconda stagione della serie tv “DI4RI”, a cui è seguito a dicembre “Promesse”. A maggio 2024 è uscito con l’ultimo singolo “Rosso Lampone”.

