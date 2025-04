“Fare a meno di te” è il nuovo singolo degli EIFFEL 65 feat Guè

Share

“Fare a meno di te” è il nuovo singolo degli EIFFEL 65 con il featuring di GUÈ, fuori ovunque per Warner Music venerdì 18 aprile.

Dopo il successo di “Heaven” con i Boomdabash, gli EIFFEL 65 rivisitano un altro iconico brano del loro repertorio, questa volta in italiano: nasce così una nuova versione di “Viaggia insieme a me”, una delle canzoni più amate e sentite dal pubblico, scritta nel 2003 pensando a un figlio che nessuno di loro aveva ancora.

L’idea parte proprio dalla curiosità di scoprire la possibile evoluzione del messaggio contenuto nella storica hit del gruppo, riletta a distanza di tempo e con una nuova veste più club, con beat elevati, mentre il featuring di Guè offre anche un’inedita prospettiva al testo: “Guè è una leggenda del rap che non ha bisogno di presentazioni. E soprattutto è padre, come noi”, spiegano gli EIFFEL 65. “Noi siamo in quella fase che i genitori vivono quando i figli sono ormai prossimi all’indipendenza, e Guè è riuscito a scrivere parole che riflettono esattamente quello che stiamo provando. ‘Fare a meno di te’ ha in sé il DNA del messaggio di ‘Viaggia insieme a me’ basato sull’idea di ‘insegnare e lasciare andare’ ma, come in una sorta di sequel, si sposta verso un punto di vista più adulto diventando ‘E quando tu potrai fare a meno di me, sono io che non potrò più fare a meno di te’. È come se questa nuova pubblicazione chiudesse un cerchio aperto circa 20 anni fa”.

In attesa dell’uscita del nuovo singolo Jeffrey e Maury annunciano intanto i primi appuntamenti live dei prossimi mesi che li vedranno per tutta l’estate sui palchi di tutta Italia, e non solo (il calendario è in aggiornamento):

30 aprile – Arsego (PD) – Apery Show (Caos Live Festival)

9 maggio – Nizza Monferrato (AT) – Piazza

17 maggio – Augusta (SR) – Piazza

20 giugno – Solferino (MN) – Evento CRI

28 giugno – Monaco (Germania) – Festival

3 luglio – Codognè (TV) – Festival

11 luglio – Rimini – Notte Rosa RDS

12 luglio – Agrigento – Mia Garden

26 luglio – Settingiano (CZ) – Piazza

1° agosto – Musei (SU) – Caos Live Festival

2 agosto – Bratislava (SLVK) – Festival

EIFFEL 65 – Oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un World Music Award e la nomination ai Grammy Awards come “miglior artista dance”: sono solo alcuni dei successi degli Eiffel 65. A partire dal trionfo di Blue (Da Ba Dee), divenuta una hit in ogni paese, hanno collezionato dischi di platino e diamante, prestigiose collaborazioni – da Franco Battiato a David Guetta, e migliaia di live. Nel 2024, a più di vent’anni dalla loro prima partecipazione in gara a Sanremo, Maurizio “Maury” Lobina e Gianfranco “Jeffrey” Randone, tornano sul palco del Festival per duettare con Fred De Palma nella serata delle cover sulle note delle loro intramontabili canzoni. Nello stesso anno pubblicano il singolo inedito “Bestiale” con Loredana Bertè.

