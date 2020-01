I Me contro Te hanno incontrato migliaia di fan per presentare il loro primo film

Share Facebook

Anteprime sold out per i me contro te in 13 sale tra roma e milano in un solo giorno

Luì e Sofì (Me contro Te) hanno presentato il loro film Me contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S a Roma e a Milano durante le anteprime dove hanno incontrato i loro piccoli fan.

Bagno di folla per le due star del web che settimane fa hanno annunciato sul loro canale YouTube le anteprime del 12 gennaio, in solo 48 ore sono stati venduti più di 4000 biglietti rendendo sold out l’evento.

Sono ben 13 le sale dove oggi i Me Contro Te hanno salutato il team Trote (così vengono chiamati i loro piccoli fan) che li ha accolti con grande affetto ed entusiasmo.

I 4 cinema in cui si sono svolte le anteprime tra Milano e Roma sono:

MILANO: The Space Cinema Odeon

ROMA: UCI Cinemas Porta di Roma – The Space Cinema Parco de’ Medici – Cinema Adriano

I cinema sono stati letteralmente invasi da migliaia di bambini emozionati nel vedere i loro idoli per la prima volta sul grande schermo.

Al seguente link il video delle anteprime 2 minuti in tot:

https://we.tl/t-V58mKh74Wv

Da Venerdì 17 Gennaio al cinema Me Contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S

Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures da Venerdì 17 Gennaio 2020.

SINOSSI

Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Regia di Gianluca Leuzzi.

La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Cristina Audisio. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa.

Trailer: