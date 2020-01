Marco: “Le sensazioni sono a metà tra meraviglia e spavento. Sono entrato in sala e mi sono emozionato tantissimo a vedere così tanti musicisti dal vivo ed allo stesso tempo anche un po’ spaventato. Stiamo lavorando sodo con tutto lo staff, giorno e notte, per riuscire a finire il mio primo album entro quest’estate”

Prove in corso per il Festival di Sanremo, a dirigere la nuova proposta Marco Sentieri il noto pianista e compositore Danilo Riccardi, che ha curato l’arrangiamento per orchestra del brano. Riccardi sarà anche il produttore artistico del primo album dell’artista campano per l’etichetta Diva’s Music