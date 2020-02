Sib sul cd milleproroghe: persa un’altra occasione per affrontare la questione dei canoni pertinenziali

Non si è, pertanto, non solo risolta ma neppure concretamente affrontata la drammatica situazione in cui si trovano alcune centinaia di famiglie di imprenditori balneari che, a causa di un meccanismo di determinazione dei canoni demaniali, sbagliato e ingiusto, hanno perso i risparmi di una vita e rischiano, da ultimo, persino di vedersi sottratta l’azienda e non avere più un lavoro.

Legittimo il sospetto che non si voglia modificare i canoni demaniali per renderli più giusti e corretti al solo scopo di meglio colpire, anche mediaticamente, i balneari italiani.