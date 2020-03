Share Facebook

È disponibile in versione fisica e digitale la colonna sonora TROLLS WORLD TOUR (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK), prodotta da JUSTIN TIMBERLAKE e contenente il singolo “The Other Side (from Trolls World Tour)”, frutto del lavoro di SZA, artista da 9 ben nomination ai Grammy Awards, nominata agli Academy Awards e ai Golden Globes, e dello stesso JUSTIN TIMBERLAKE, vincitore di 10 Grammy, 4 Emmy e nominato agli Academy Awards.

Il singolo, che ha debuttato direttamente nella Top 20 dell’airplay radiofonico in Italia, è accompagnato da un videoclip ufficiale che rende omaggio ai video Hip- Hop anni ’90 e che vede SZA e Justin Timberlake ballare e divertirsi davanti a un obiettivo fisheye

“The Other Side (from Trolls World Tour)” è stato scritto appositamente per il film da Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons e Solana Rowe (SZA) e prodotto da Timberlake e Göransson.

Justin Timberlake torna nelle vesti di produttore esecutivo insieme al compositore e produttore, vincitore di Grammy e Academy Award, Ludwig Göransson. Timberlake ha scritto e composto le basi musicali per il film, che coinvolgono anche parte del cast e alcuni dei più importanti artisti del momento come Kelly Clarkson, Anderson Paak, Mary J. Blige, Anna Kendrick, George Clinton, Dierks Bentley, Anthony Ramos e molti altri.

“È stato un processo così divertente, scrivere e produrre per questo progetto – ha detto Timberlake – Riunire insieme creativi di varie discipline e generi è stata la cosa che più mi ha gratificato. Creare qualcosa che serve sì al film ma al tempo stesso che possa esistere come progetto a se stante è stata una sfida, resa ancora più eccitante dalla possibilità di lavorare con tutti gli altri fantastici artisti che ci hanno aiutato a mettere insieme tutto questo”.

“Trolls World Tour (Original Motion Picture Soundtrack)” fa seguito alla colonna sonora di successo di Trolls, il celebre film di animazione targato DreamWorks che ha sbancato il botteghino nel 2016, anche questa prodotta da Timberlake. La colonna sonora includeva la super hit multiplatino “CAN’T STOP THE FEELING!”, il brano più venduto del 2016, che ha debuttato alla prima posizione della Billboard’s Hot 100, vincitore di un Grammy® Award come “Best Song For Visual Media” e conquistato diverse nomination, tra cui quelle agli Academy Award®, ai Golden Globe e molte altre. “CAN’T STOP THE FEELING!” ha raggiunto importanti traguardi anche in Italia ottenendo la certificazione 5xplatino e diventando il brano più trasmesso dalle radio nel 2016.

Trolls World Tour (Original Motion Picture Soundtrack) track list:

The Other Side – SZA & Justin Timberlake Trolls Wanna Have Good Times – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson & the Pop Trolls Don’t Slack – Anderson .Paak & Justin Timberlake It’s All Love – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton Just Sing – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak & Kenan Thompson One More Time – Anthony Ramos Atomic Dog World Tour Remix – George Clinton and Parliament Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige Rainbows, Unicorns, Everything Nice – Walt Dohrn & Joseph Shirley Rock N Roll Rules – HAIM & Ludwig Göransson Leaving Lonesome Flats – Dierks Bentley Born to Die – Kelly Clarkson Trolls 2 Many Hits Mashup – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop & the Pop Trolls Barracuda – Rachel Bloom Yodel Beat – Ludwig Göransson Crazy Train – Rachel Bloom I Fall to Pieces – Sam Rockwell Perfect for Me – Justin Timberlake Rock You Like a Hurricane – Rachel Bloom It’s All Love (History of Funk) – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton Just Sing (Trolls World Tour) – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop & Sam Rockwell

Trolls World Tour

In questa nuova avventura ritroviamo Poppy, la protagonista del film doppiata da Francesca Michielin e accompagnata nella sua nuova avventura dall’inseparabile Branch, doppiato dal cantante e chitarrista dei The Kolors, STASH.

I nostri eroi saranno catapultati ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso.

Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb che avrà la voce di Elodie, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici tra cui Mini Diamante doppiato da Sergio Sylvestre, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

TrollsIlFilm

JUSTIN TIMBERLAKE

Attore e musicista dai molteplici talenti, Justin Timberlake ha venduto più di 32 milioni di album nel mondo, ha riempito stadi e arene ovunque, ha ricevuto numerosi awards e nomination ed è diventato uno dei più rispettati entertainer dello show-business globale. Tutti e tre gli album solisti di Timberlake (“Justified”, “FutureSex/LoveSounds” e “The 20/20 Experience”) sono stati certificati platino e multi-platino ovunque. Recentemente ha ricevuto il quarto platino per la hit “CAN’T STOP THE FEELING!”, tratta dalla colonna sonora del film “Trolls”, che ha debuttato al #1 della Billboard Hot 100, è stata certificata come il singolo più venduto nel 2016 negli Stati Uniti, gli ha fatto vincere il decimo Grammy Award e gli ha procurato la nomination per un Academy Award e un Golden Globe.

Come attore, Timberlake è apparso in molti film tra cui “Alpha Dog”, “Black Snake Moan” e “Shrek The Third”. Ha ricevuto ottime recensioni per la sua performance in “The Social Network”, film candidato agli Oscar. È apparso anche in “Bad Teacher”, “Friends With Benefits”, “In Time”, “Inside Llewyn Davis”, “Runner Runner”, “Trolls” e “Wonder Wheel”. Timberlake ha vinto 4 Emmy per le sue apparizioni al “Saturday Night Live” e di recente ha pubblicato la sua autobiografia, Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me.

SZA

Nata a St. Louis e cresciuta a Maplewood, NJ, SZA ha rilasciato il suo album di debutto con una major, Ctrl (TDE/RCA), nel 2017. Ammirato per i testi schietti e onesti, l’album è arrivato alla posizione #1 della classifica Billboard degli album R&B, al #2 nella classifica album R&B/Hip Hop e al #3 nella Billboard 200. L’album ha anche ricevuto 5 nomination ai Grammy nel 2018. La sua hit “All the Stars” con Kendrick Lamar tratta da Black Panther: The Album, Music From and Inspired By le ha fatto guadagnare alter 4 nomination ai Grammy, insieme alle nomination nel 2019 per “Best Original Song” agli Academy Awards e ai Golden Globe.

SZA ha vinto numerosi premi dall’uscita di Ctrl, inclusi: Billboard Music Awards’ Top R&B Female Artist, BET Awards’ Best New Artist, Soul Train Music Awards’ Best R&B/Soul Female Artist and Best New Artist, MTV Video Music Awards’ Best Visual Effects per “All The Stars” con Kendrick Lamar e NAACP Image Awards’ Outstanding New Artist nel 2018. Nel 2019, ha vinto NAACP Image Awards’ Outstanding Duo or Group per “All The Stars” con Kendrick Lamar e Outstanding Soundtrack/Compilation per Black Panther Soundtrack. SZA ha anche ricevuto il premio Billboard’s 2019 Women in Music Rule Breaker.