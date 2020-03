Il nuovo singolo dei Jalisse “Non aver paura di chiamarlo amore” ft. Teodasia

Share Facebook

Dal 17 marzo “Non aver paura di chiamarlo amore” il nuovo singolo dei Jalisse arriva in radio e su tutti i digital store. Una nuova avventura per Alessandra Drusian e Fabio Ricci che questa volta hanno scelto di collaborare con una band veneziana che fa metal, e che vanta numerose esperienze musicali su palchi internazionali: i Teodasia, ovvero Francesco Gozzo “Virgy” alla batteria, Matteo Frare “Bras” alla chitarra e Alberto Gazzi al basso.

“È da anni che sogno una collaborazione con un gruppo metal ma non avevo ancora trovato musicisti come i Teodasia. Sono da sempre ispirato musicalmente da band come Linking Park, Epica, con sonorità forti e decise. Il connubio con la voce di Alessandra ha dato vita a una bella ed intensa creazione. Un esperimento che se continuerà ad emozionarci potrà far nascere nuove idee” dice Fabio Ricci, produttore e autore del progetto per la Music Catcher.

Dichiara Alessandra: “L’unione tra melodia e suoni dai colori forti, il testo che affronta il coraggio e la volontà di amare come pietre fondamentali per il genere umano, fanno di questo brano una perla che amo tantissimo e forse, proprio in questo periodo di grande confusione e disorientamento, ciò di cui non dobbiamo aver paura è proprio amare!”

Il singolo, registrato in provincia di Treviso al Bridge studio e mixato al Majestic studio da Marino De Angeli, prende il titolo dalla commedia musicale omonima andata in scena il 9 febbraio e che sarà riproposta alternandosi alla tournèe estiva Ora 2020.

I Teodasia sono una band metal veneta nata oltre dieci anni fa dalla mente creativa di Francesco Gozzo che ne è ancora oggi l’anima pulsante. Sono stati nel 2013 in tour con Tarja Turunen, ex cantante dei Nightwish, mentre nel 2016 l’album “Metamorphosis” ha raggiunto la posizione #9 dell’Italian Amazon Top Charts ed il secondo posto assoluto della Rock Charts.

I Jalisse, impegnati su molteplici fonti, debutteranno in autunno con il divertente e riflessivo musical “9 to 5” lanciato nel 1979 con musiche e testi originali di Dolly Parton e l’adattamento, traduzioni e produzione della Dreaming Production.