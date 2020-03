Ellie Goulding ft. Blackbear nuovo singolo dal 20 marzo “Worry About Me”

Share Facebook

Dal 20 marzo è in radio “Worry About Me”, il nuovo singolo di Ellie Goulding in collaborazione con il produttore blackbear. Il brano anticipa l’album previsto per il prossimo 5 giugno.

‘Worry About Me’ è il primo singolo di Ellie Goulding pubblicato quest’anno dopo una serie di brani usciti nel 2019 da ‘Sixteen’, ‘Close To Me’ e ‘Hate Me’ fino ad arrivare alla cover di Joni Mitchell, ‘River’, presentata a dicembre. Per il nuovo singolo Ellie ha collaborato con l’acclamato rapper e produttore americano blackbear. Il brano è un mix di pop e R&B, dove si alternano Ellie con la sua voce inconfondibile “baby you don’t gotta worry about me” e blackbear con il suo flow.

Ellie Goulding ha debuttato dieci anni fa con l’album “Lights”, che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito e ha venduto oltre 1,4 milioni di dischi in tutto il mondo. Ad oggi Ellie ha vinto due BRIT Awards, ha venduto oltre 15 milioni di album, 102 milioni di singoli e ha raggiunto oltre 19 miliardi di stream in tutto il mondo.

Ellie, ambasciatrice dell’ONU per l’ambiente, è un’appassionata sostenitrice della tutela dell’ambiente per la salvaguardia del pianeta. Sostiene inoltre in UK il Progetto Marylebone e raccoglie fondi per altre associazioni di beneficenza nazionali che operano in prima linea nella crisi dei senzatetto.