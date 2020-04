Tiësto Becky Hill nuovo singolo “Nothing Really Matters”

Share Facebook

E’ uscito venerdì e sarà in radio dal 24 aprile “NOTHING REALLY MATTERS”, il nuovo singolo di TIËSTO in collaborazione con l’inglese BECKY HILL (tra gli altri ha già prestato la voce a Meduza, Jonas Blue e Sigala). Il singolo sarà contenuto nell’attesissimo nuovo album di TIËSTO di prossima uscita.

“Lavorare in studio con Becky è stata una grande esperienza. Ha un’energia incredibile e una voce potentissima. Non vedo l’ora che tutti possano ascoltare questa canzone!” – ha detto TIËSTO di “NOTHING REALLY MATTERS”. “Il singolo è anche un perfetto esempio di cosa sarà il nuovo progetto!

“Di tutte le collaborazioni a cui ho preso parte, questo singolo con TIËSTO è un’importante occasione per definire la mia carriera. Ho scritto e prestato la mia voce ad alcune delle migliori hit dance degli ultimi anni, e questa con TIËSTO è un grande esempio. Sono molto emozionata per l’uscita del singolo e di essere parte dell’album” ha detto Becky. Oltre ad aver cantato il singolo, Becky ha dato il suo contributo anche alla scrittura del pezzo.

Il singolo “NOTHING REALLY MATTERS” è accompagnato da un lyric video creato da Timo Helgert. Il video è un’estensione dei suoi lavori intitolati “Return To Nature” – una serie di progetti creativi che intendono dare speranza durante questi tempi di reclusione (https://youtu.be/32hlhOVkmls). Nel video, tra i luoghi riconquistati dalla natura, anche Piazza Duomo di Milano!

“NOTHING REALLY MATTERS” segue il successo delle recenti collaborazioni di TIËSTO con altre artiste inglesi come Rita Ora in “Ritual” e Mabel in “God Is a Dancer”. Con il beat irresistibile e il testo pieno di passione, “Ritual” ha raccolto oltre 445 milioni di stream e oltre 91 milioni di Views su YouTube. “God is a Dancer” continua invece a macinare ascolti, dopo aver raggiunto i 169 milioni di stream e i 45 milioni di views.