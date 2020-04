ARTISTIUNITI “La vita è meravigliosa” un progetto per dare conforto

Share Facebook

Un progetto nato per dare conforto attraverso la musica

“LA VITA E’ MERAVIGLIOSA”

da venerdì 24 Aprile

in radio e in digitale il nuovo brano di

“ARTISTIUNITI”

i cui proventi saranno devoluti alla Protezione Civile Italiana

Da Venerdì 24 in radio e su tutte le piattaforme digitali “LA VITA E’ MERAVIGLIOSA” il brano ideato e prodotto dalla band salentina Après La Classe, in collaborazione con vari artisti della scena pop italiana che “restando a casa” hanno dato il proprio contributo in questo momento d’incertezza e di sacrificio imposto dalla pandemia da COVID-19.

“LA VITA E’ MERAVIGLIOSA” è un inno positivo il cui obiettivo è dare conforto “in questi giorni sciagurati” attraverso la musica che, nonostante abbia sempre cantato “la vita”, sembra quasi impreparata all’emergenza odierna.

Hanno preso parte al progetto: Negrita, La Municipal, Alessandro Deidda (Le Vibrazioni), Mauro Durante (Canzoniere Grecanico Salentino), Leo Di Angilla (Jovanotti), Lele Spedicato (Negramaro), Finaz (Bandabardò), Attila e Paco Carrieri.

Tutte le royalties ricevute dallo sfruttamento economico del brano verranno devolute in beneficenza alla PROTEZIONE CIVILE ITALIANA a cui è stato affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19 sul territorio nazionale tramite l’assistenza alla popolazione eventualmente interessata al contagio.