Balneari: proroga concessioni, bene per SIB-Confcommercio

“Bene l’interessamento nei confronti delle imprese balneari da parte del Ministro del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini – afferma Enrico Schiappapietra vicepresidente vicario del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio. Accogliamo con favore la norma proposta in questo momento non facile per la nostra categoria.

Ci riserviamo, in ogni caso, la facoltà di esprimere un giudizio al momento in cui conosceremo la normativa nel dettaglio, fermo restando la piena vigenza, per quello che ci concerne, della legge n 145/2018.

Siamo pronti a fornire il nostro contributo al turismo italiano con 30.000 imprese balneari e 100.000 addetti diretti, che vantano oltre un secolo di esperienza, con servizi di qualità che perseguono la soddisfazione del cliente, fiore all’occhiello dell’offerta nazionale.

Faremo la nostra parte affinchè i nostri graditi ospiti possano trascorrere anche quest’anno una vacanza serena e soprattutto sicura”.