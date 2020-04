Maluma ha pubblicato il nuovo singolo “ADMV”

Share Facebook

“ADMV” (acronimo di “Amor De Mi Vida”) è una ballad romantica in cui la voce di Maluma è accompagnata da una chitarra acustica. Il brano è stato scritto dallo stesso cantautore insieme a Edgar Barrera e Vitente Barco e prodotto da Barrera e Maluma.

«Questa canzone è molto speciale per me, viene dal mio cuore, mi ha fatto capire il motivo per cui ho iniziato la mia carriera e mi fa pensare a cosa accadrà in futuro (se avremo modo di amarci l’un l’altro e di abbracciarci) – afferma Maluma – la pubblico oggi in modo da poterla dedicare a tutte le persone che amiamo prima che vadano via».

Il video, diretto da Nuno Gomez, doveva originariamente essere girato in Grecia durante il Maluma World Tour ma, a causa della pandemia globale, è stato girato a Miami agli inizi di marzo.