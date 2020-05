Norah Jones il nuovo singolo “Tryin’ To Keep it Together”

Share Facebook

NORAH JONES: Tryin’ To Keep It Together

bonus track CHE SARÀ DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE NELLA deluxe limited edition di Pick Me Up Off The Floor

IN USCITA IL 12 giugno 2020

Nuovo singolo per Norah Jones che anticipa la pubblicazione del nuovo album “Pick Me Up Off The Floor” il 12 giugno.

“Tryin” To Keep It Together” è una nelle due bonus tracks che saranno inserite esclusivamente nella nella Deluxe Limited Edition.

Realizzata in un formato da 7” la Deluxe Limited Edition avrà i seguenti contenuti extra: