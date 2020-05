Niall Horan il nuovo singolo dal primo maggio “Black and White”

Share Facebook

Il nuovo singolo in radio dal 1° Maggio

Sarà disponibile in radio a partire dal 1° Maggio “Black And White”, il nuovo singolo di Niall Horan.

Il brano, insieme ai singoli “No Judgement”, “Nice To Meet Ya” e “Put A Little Love On Me”, è estratto dal suo secondo album “Heartbreak Weather”, uscito il 13 Marzo su etichetta Capitol Records.

L’ultimo singolo pubblicato No Judgement, definito da People “un brano che trasmette un bellissimo messaggio sull’accettazione di ciascuno per quello che è”, ha già raggiunto 55 milioni di stream a livello globale.

“Heartbreak Weather è quasi un concept album”, spiega Horan. “Volevo scrivere queste canzoni per raccontare la storia di una relazione dall’inizio fino alla fine – e da diversi punti di vista – piuttosto che concentrami su me stesso e vedere soltanto i lati tristi e negativi di queste situazioni. Perché quando si passa attraverso una rottura, non è sempre tutto così triste”.

Heartbreak Weather racchiude brani pop con un mix di groove nostalgico, rock e folk travolgente. Horan, ispirato da artisti quali Bruce Springsteen, Arctic Monkeys e the Weeknd, ha registrato l’album a Los Angeles, Londra e alle Bahamas con un team internazionale che comprende Teddy Geiger, Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr., Greg Kurstin, Mozella e altri. Heartbreak Weather travolge gli ascoltatori e li accompagna in un viaggio dove la prospettiva, l’emozione e la musica sono in continua evoluzione. In definitiva Heartbreak Weather è un album fatto per essere suonato dal vivo sul palcoscenico.

Nato a Mullingar, Irlanda, Horan ha venduto più di 80 milioni di dischi e ha girato il mondo in tour come parte dei One Direction. Con il suo album di debutto da cantante solista Flicker (Capitol Records), ha ottenuto un successo mondiale ed è stato molto apprezzato dalla critica. L’album è entrato nella classifica Billboard 200 alla n.1 ad ottobre 2017 ed è stato certificato platino in 20 paesi, compresi gli Stati Uniti. Ha superato 3 milioni di vendite per e oltre 3 miliardi di stream totali. Flicker contiene il singolo doppio platino “This Town” e il triplo platino “Slow Hands”. Il Flicker World Tour di Horan ha registrato date sold-out negli Stati Uniti, Canada, UK, Europa, Singapore, Giappine, Brasile e Australia.

Track Listing – Heartbreak Weather

Heartbreak Weather

Black and White

Dear Patience

Bend The Rules

Small Talk

Nice To Meet Ya

Put A Little Love On Me

Arms of a Stranger

Everywhere

Cross Your Mind

New Angel

No Judgment

San Francisco

Still