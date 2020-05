Don Joe feat. Madame, Dani Faiv il nuovo singolo “Spaccato”

Share Facebook

Da giovedì 14 maggio sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “Spaccato” (Dogozilla Empire/Sony Music), il nuovo singolo di Don Joe con la straordinaria partecipazione di due talenti del rap italiano: Madame e Dani Faiv.

Il brano è nato tra beat, provini e take di Madame nello studio del produttore milanese. Mentre stavano lavorando su altri progetti, hanno composto insieme questo ritornello. Nel giro di pochi giorni i due hanno registrato il pezzo e chiamato Dani Faiv perché inserisse una sua strofa.

«Il brano nasce sicuramente dalla stima artistica che nutro verso Madame e Dani e quello che stanno dando oggi alla musica. – commenta Don Joe – Abbiamo scritto insieme questo pezzo per spingere le persone a “Spaccare”, a lasciare il segno in qualche modo perché ora come non mai dobbiamo dare il massimo e mettercela tutta!»

DON JOE all’anagrafe Luigi Florio, classe 1975, nato a Milano, è un disc-jockey, produttore discografico italiano. Inizia la sua attività musicale nei primi anni Novanta dove, grazie al fratello, si appassiona alla musica hip-hop fino a che nei primissimi anni duemila insieme a Gue’ Pequeno e Jake La Furia danno vita ai Club Dogo. I Dogo diventano il gruppo cardine del rap italiano, producendo un totale di 7 album. Dopo lo scioglimento dei Club Dogo Don Joe continua la sua carriera da solista producendo un suo album. Negli anni a seguire si conferma uno dei migliori producer della scena musicale in Italia. Da allora ha prodotto innumerevoli tracce ai più importanti artisti italiani come Marracash, Gemitaiz, MadMan, Nitro, Fabri Fibra, Emis Killa, Noyz Narcos, Max Pezzali e tanti altri collezionando numerose certificazioni con dischi di platino e dischi d’oro. Grazie alla sua etichetta «Dogozilla Empire» firma un contratto con Sony Music dove porta con sé diversi artisti e va alla ricerca di nuovi talenti nel panorama musicale italiano. Nel 2018 ha prodotto il brano “La Fine del Mondo” di Anastasio, vincitore della 12° edizione di XFactor. Nel 2019 pubblica il brano “F.A.K.E” con Jake La Furia e Marracash che conta ad oggi più di 4 milioni di plays su Spotify. A giugno del 2019 Don Joe produce un nuovo brano “Lento” con Boro Boro feat. Mambolosco che ad oggi conta oltre 60 milioni di stream su Spotify e già certificato Disco di Platino. Il brano è rimasto nella top5 di Spotify per diversi mesi. Questo è un anno ricco per il produttore Milanese: il 20 settembre pubblica un nuovo brano “Cos’è l’amore” con Ketama e Franco126. Il brano porta con sè un’altra voce “che arriva direttamente dal cielo”, quella di Franco Califano. Un brano speciale che contiene la voce di uno dei più grandi cantautori italiani in una delle sue ultime composizioni inedite. Un mix davvero particolare di voci e sonorità, un onore per i tre artisti ma anche un omaggio alla memoria di Franco Califano, uno dei più iconici e indimenticabili cantautori del panorama italiano e romano. Il produttore e membro fondatore dei Club Dogo pubblicherà il 22 ottobre 2019 il suo primo libro “Il Tocco di Mida” (Mondadori Electa). Un racconto che parte dalla scoperta dell’hip hop ai primi passi nel music business, dall’incontro con Guè Pequeno e Jake La Furia al successo internazionale, dalle collaborazioni con Marracash, Shablo e i grandi nomi del pop fino alle sue imprese soliste. Don Joe rivela i retroscena, le soddisfazioni e le difficoltà che si nascondono dietro la sua ventennale carriera. Venerdì 1° maggio 2020 è uscito “Algoritmo”, il nuovo brano di Willie Peyote la cui produzione è firmata da Don Joe con la straordinaria partecipazione di una delle voci più iconiche del rap internazionale, Shaggy.