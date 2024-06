Il rapper Dani Faiv torna con “Ultimo Piano B”

Share

DANI FAIV non si ferma, sfonda l’ultimo livello e va dritto senza mai guardarsi indietro.

Dopo la pubblicazione del suo nuovo disco a dicembre 2023, il rapper non è riuscito a mettere un freno alla sua creatività, sfornando ancora nuove mine, pronte per essere rilasciate a breve. Nasce così “ULTIMO PIANO B”, secondo capitolo dell’album, in uscita il 12 luglio e da oggi disponibile in pre-order al link https://danifaiv.bio/ultimopianob.

“‘Ultimo Piano B’, con le sue 8 tracce, è la chiusura perfetta del progetto iniziato a dicembre, dopo un 2023 in cui ho pubblicato TDC Mixtape Vol. 2, contenente ben 19 brani – racconta l’artista – Dopo aver raggiunto la vetta, un piano dopo l’altro, l’ascensore ricomincia a scendere per ricordare a me stesso che la vita e la musica sono una giostra continua, in cui si sale o si impara qualcosa. In questi 8 brani che vanno a completare il disco ho ritrovato artisti con cui ho cominciato e volti nuovi che hanno voluto far parte di questo progetto, che ritengo uno dei più completi della mia carriera. Che si salga o si scenda, l’importante è vivere per qualcosa.”

Dani Faiv in questi anni ha combattuto i suoi demoni, in una lotta continua che è stata spinta propulsiva per la sua musica. L’ha sempre saputo, ma oggi più che mai: non c’è un piano B, non ha un piano B e l’unica cosa che può fare è continuare a superare se stesso guardando il mondo dall’ultimo piano.

La sua penna potente e prolifica l’ha portato più volte a non esaurire tutto quello che aveva da dire in un solo progetto e, così come per “Scusate se esistiamo” e “Fruit Joint + Gusto”, ecco che torna ad arricchire la sua carriera con un disco in due parti.

Melodie e flow ricercati da un lato, incastri chirurgici e rime originalissime dall’altro: Dani Faiv è una delle voci più riconoscibili e versatili del rap italiano, in costante equilibrio tra musicalità e culto della parola.

Dopo “Teoria Del Contrario Vol. I”, il primo capitolo della sua collana di mixtape, Dani Faiv viene notato da Jack The Smoker, che dirige artisticamente il suo primo album “The Waiter”, che segna l’ingresso in Machete, una delle crew più influenti della scena rap italiana, e la pubblicazione di Gameboy Color, il suo primo disco d’oro, seguito dal progetto “Fruit Joint”. Il 2019 è l’anno della consacrazione: Dani è protagonista del Machete Mixtape 4, l’album dei record del rap italiano, con “Yoshi” che si rivela la maggiore hit del disco, guadagnando 4 dischi di platino e un Remix in collaborazione con la star latina globale J Balvin. Il successo è confermato dal doppio album “Scusate” e “Scusate se esistiamo” (2020), ultimi progetti in collaborazione con Machete, che preparano il terreno per un nuovo percorso di ricerca artistica segnato dall’omonimo progetto “FAIV” (2022) e dell’atteso ritorno della sua saga di Mixtape, con “Teoria Del Contrario Vol. 2” (2023). Il 2023 è l’anno del ritorno con l’album “Ultimo piano”, in compagnia di pesi massimi come J Balvin e Geolier, Salmo in veste di produttore, e altri artisti della scena urban (e non solo) come VillaBanks, Silent Bob, Federica Abbate e Vale Lambo.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS