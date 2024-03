Fuori il terzo album del rapper 21 Savage

Share

È uscito oggi, venerdì 15 marzo, in versione CD, doppio LP nero e doppio LP rosso “AMERICAN DREAM”, il terzo album in studio da solista del rapper e produttore discografico da miliardi di stream 21 SAVAGE, già disponibile in digitale.

Il progetto segna il ritorno da solista di Savage dopo “I am > I was” (2018), con cui per la prima volta nella sua carriera ha raggiunto il #1 nella Billboard 200 Albums Chart come artista solista, nonché una nomination ai GRAMMY nella categoria Best Rap Album e una vittoria ai GRAMMY per Best Rap Song con il brano “a lot”.

21 SAVAGE arriverà in Italia per due imperdibili appuntamenti live: il 29 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro (sold-out) in occasione degli i-Days Milano 2024 e il 16 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di ROMA nell’ambito di Rock in Roma.

