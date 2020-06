Sam Fischer da venerdì in radio il singolo “This City”

Share Facebook

debutta in radio da venerdì 19 giugno

con l’emozionante singolo

“THIS CITY”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 19 giugno “THIS CITY”, l’emozionante singolo del talentuoso SAM FISCHER, già disponibile in digitale.

Il brano, che vanta più di 160 milioni di stream totali, più di 500.000 copie vendute, ed è diventato virale su TikTok, fonde una delicata melodia all’incredibile voce ruvida e profonda del cantautore inglese.

Il video ufficiale, che vanta più di 5 milioni di visualizzazioni, è stato diretto da Kimberly Stuckwish, che si è servito della danza interpretativa per mostrare l’aspetto solitario della vita a Los Angeles.

“This City” è disponibile anche in un’inedita versione Remix insieme a ANNE-MARIE, una delle artiste pop più amate degli ultimi tempi. In merito a questa collaborazione i due artisti hanno dichiarato:

“Sono sempre stato un grande fan di Anne-Marie, fin da quando cantava con Rudimental; la sua voce è come il burro e la sua penna come il fuoco. Poter cantare ‘This City’ con lei, e averle permesso di scrivere e interpretare i suoi versi, per me è stato un sogno. La canzone ha significato così tante cose diverse per così tante persone, che poter ascoltare anche l’interpretazione di Anne-Marie è stato incredibile”. – Sam Fischer

“Dal momento in cui ho ascoltato ‘This City’ per la prima volta, me ne sono innamorata. Sono davvero felice di aver avuto l’opportunità di scriverne una piccola parte per questo duetto. È davvero molto attuale e può parlare di diverse problematiche! Sia che si tratti di vivere in un posto nuovo, o di relazionarsi a un’ ex, tutte le emozioni si mescolano insieme in questa canzone.” – Anne-Marie

Sam Fischer, australiano di nascita, si è presentato al pubblico con il suo EP “Not A Hobby”, e ha subito attirato l’attenzione e il consenso di molti grazie alla sua voce profonda e ai suoi testi sinceri. Ha accompagnato in tour il suo amico Lewis Capaldi, ed ha entusiasmato le folle con la sua personalità vivace e il suo amore puro e sincero per la scrittura. Ora vive a Los Angeles, e ha scritto per artisti del calibro di Ciara, Louis Tomlinson, Jessie J, e molti altri.