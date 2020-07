Luca Carboni il nuovo singolo “La Canzone Dell’Estate”

INTANTO DUSTIN HOFFMAN NON SBAGLIA UN FILM – 1984 – RCA FOREVER – 1985 – RCA LUCA CARBONI – 1987 – RCA PERSONE SILENZIOSE – 1989 – RCA/BMG CARBONI – 1992 – RCA/BMG DIARIO CARBONI – 1993 – RCA/BMG MONDO – 1995 – RCA/BMG CAROVANA – 1998 – RCA/BMG IL TEMPO DELL’AMORE – 1999 – RCA/BMG LUCA – 2001 – BMG …LE BAND SI SCIOLGONO – 2006 – Sony/BMG UNA ROSA PER TE (36 CANZONI D’AMORE) – 2007 – Sony/BMG MUSICHE RIBELLI – 2009 – Sony/Bmg SENZA TITOLO – 2011 – RCA FISICO POLITICO – 2013 – RCA POP-UP – 2015 – Sony Music SPUTNIK – 2018 – Sony Music

“Durante la quarantena, pensando all’estate, è nato questo pezzo in cui si fondono momenti ‘caldi’ del passato e momenti del presente” racconta Luca Carboni. “Una canzone in fondo amara ma, nonostante l’inquietudine, l’estate, oltre al sudore, non può non spremerti anche gocce di amore e di speranza.”