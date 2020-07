Venerdì 17 “Feel The Beat”, il nuovo singolo di Black Eyed Peas

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 17 luglio “FEEL THE BEAT”, il nuovo travolgente singolo di BLACK EYED PEAS, insieme alla superstar latina MALUMA.

Il brano, estratto dall’album “TRANSLATION” (Epic Records /Sony Music), ha già raggiunto 10 milioni di stream. Il videoclip ufficiale diretto da Ben Mor, conta già 64 milioni di visualizzazioni su Youtube.

“FEEL THE BEAT” segue il grandioso successo ottenuto con la hit “MAMACITA” in collaborazione con Ozuna e J. Rey Soul. Il brano, che conta oltre 133 milioni di stream e 127 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stata certificata ORO in Italia e ha conquistato il #1 della classifica italiana di Shazam, la posizione #2 della classifica FIMI/GfK e della Top 50 Italia di Spotify, la #3 della Apple Music Songs, la Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia e della Top 100 Tracks di Youtube e la Top 10 della Viral Italia di Spotify.

A inaugurare il nuovo progetto discografico del gruppo è stata un’altra super hit, “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin che, in soli sei mesi, ha ottenuto numerose certificazioni platino in tutto il mondo e raggiunto numeri incredibili, totalizzando ad oggi oltre 700 milioni di stream e 713 milioni di visualizzazioni YouTube. Senza dimenticare che è stata anche il singolo di punta dell’ Original Motion Picture Soundtrack del film “Bad Boys For Life”.

Unendo perfettamente hip-hop, pop, dance, reggaeton e trap, l’album di Black Eyed Peas include collaborazioni con le voci più “hot” del mondo. Tra queste, Shakira nella sexy e seducente “GIRL LIKE ME”, Tyga e Nicky Jam in “VIDA LOCA”, Becky G in “DURO HARD” e French Montana che porta uno stile molto “East Coast” in “MABUTI”. Tutto culmina in “NEWS TODAY” con osservazioni provocatorie e potenti sulla vita nel 2020.