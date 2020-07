Marco Ligabue “Vado a caso” è il nuovo singolo che anticipa l’album

Disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “Quante vite hai”, il …

Marco Ligabue, reduce dall’esperienza televisiva di “All Together Now”, in cui è uno dei giudici della trasmissione di canale5, ha numeri importanti sui social: oltre 62 mila followers su Instagram e 270.000 su Facebook.

Marco Ligabue continua il suo percorso fatto di singoli all’improvviso con la novità per l’estate 2020: “VADO A CASO”. Questo brano, insieme ad altre soprese, farà parte del disco raccolta che uscirà in autunno e che racconterà i cinquant’anni del cantautore correggese.