Ripartenza grazie anche alle spiagge attrezzate

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Grazie anche alla balneazione attrezzata il nostro paese sta ripartendo economicamente e moralmente

Siamo intervenuti al Direttivo nazionale della FIPE – Confcommercio che si è svolto nei giorni scorsi a Roma per fare il punto della situazione dopo la riapertura delle attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.).

In questa occasione abbiamo rivendicato il ruolo importante e, per certi aspetti, anche determinante che i pubblici esercizi in genere e, in modo particolare, proprio gli stabilimenti balneari italiani stanno avendo per la ripartenza economica e morale del nostro Paese.

Il nostro Paese sta ritrovando la serenità e la normalità proprio frequentando gli stabilimenti balneari italiani dopo mesi di chiusura forzata in casa per contrastare la diffusione virale.

Il recupero dell’equilibrio psico-fisico della nostra popolazione è fondamentale non solo per superare il disagio del recente passato ma, anche e soprattutto, per rafforzare l’organismo in vista di una possibile “seconda ondata” dell’epidemia nel prossimo autunno-inverno.

E’, del resto, impensabile la ripartenza dei consumi e, quindi, dell’economia senza tranquillità e fiducia nel futuro assicurata da una vacanza serena e sicura.

Nell’attuale momento storico, gli stabilimenti balneari italiani devono essere sempre più consapevoli della funzione, persino patriottica, che riveste il fornire quei servizi di qualità alla balneazione che sono espressione dell’eccellenza del nostro Made in Italy.