Share Facebook

Twitter

Pinterest

“CANTI ANCORA?!” feat. Elio è il nuovo video di Davide Shorty disponibile dal 14 luglio su Spotify e tutte le piattaforme digitali per Totally imported distribuito Artist First.

DAVIDE SHORTY

Davide Shorty è un cantautore, beatmaker e rapper di Palermo capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana nel 2010 si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale e nel 2012 fonda la band Retrospective For Love, con la quale si fa conoscere nel Regno Unito. Nel 2016, dopo essersi posizionato 3° alla nona edizione del talent show X-factor, il cantante siciliano firma per Macro Beats, una delle più importanti etichette indipendenti italiane che pubblica il suo primo album ufficiale “Straniero”, lavoro che lo porta ad esibirsi sui palchi di tutta Italia parallelamente alle prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei e Mr Jukes (Bombay Bicycle Club). Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album “Terapia di Gruppo”, che viene apprezzato molto da pubblico e critica tanto da portare il progetto ad esibirsi in più di 40 date in tutta Italia incluse i prestigiosi opening internazionali a Chinese Man e Daniel Caesar (grammy award 2019). La fortunata collaborazione tra Davide e i Funk Shui Project continua nel 2019 quando esce per Totally Imported l’album “La Soluzione” che conferma la sinergia artistica tra il cantante e il collettivo torinese. Al disco segue la pubblicazione del reboot dello stesso: “La Soluzione Reboot” con all’interno l’inedito “Carillon” feat. Roy Paci.

CANTI ANCORA?!

“CANTI ANCORA?!” è un brano fresco e dinamico dove, con sottile ironia, Davide Shorty e il suo ex giudice/coach Elio scherzano sulla popolarità che avvolge i concorrenti dei talent show: meteore televisive destinate ad estinguersi nel giro di poco tempo, al punto che le persone, quando li incontrano per strada, chiedono loro “canti ancora?!”

Allo tempo stesso però “CANTI ANCORA?!” non è solo lo sfogo di un artista uscito da un talent, ma una fotografia di un’Italia che si ferma troppo spesso alle apparenze, poco educata a prestare attenzione e sempre pronta a salire sul carro del vincitore; ma è anche un grido di speranza verso se stessi, la prova che nessuno ha il diritto di definirci in quanto siamo noi ad avere il controllo sulla nostra storia.

Il video è stato girato da Simone Pellegrini & Antonio Pettinelli in piena “fase 2” a Londra, la città che da anni è la casa di Davide Shorty. Il video di “CANTI ANCORA?!” è la rappresentazione di una telefonata tra Davide e Elio durante la quale il cantante siciliano presenta al suo ex coach la sua nuova creazione, dando così ancora più enfasi al messaggio del brano: un confronto pieno di ironia ma allo stesso tempo profondo tra due artisti sul mondo moderno.

CREDITS

“CANTI ANCORA?!” è stata scritta e prodotta da Gianluca Di Ienno e Davide Shorty, Regia di Simone Pellegrini & Antonio Pettinelli, motion graphics Antonio Pettinelli, lighting Giorgio Lattanzi, editing Antonio Pettinelli, styling Maisha Grispino, cameo di Giulia Grispino, assistente al montaggio Elisa Clara Maddalena.

https://youtu.be/XD2mNkWHrU4