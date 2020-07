Raf Tozzi rinviato alla primavera 2021 il tour teatrale

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, è stato rinviato alla primavera 2021 il tour teatrale di RAF e UMBERTO TOZZI.

