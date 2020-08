Surf Mesa Feat Gus Dapperton dal 21 il nuovo singolo Somewhere

Share Facebook

Il giovane producer SURF MESA – riconosciuto da Rolling Stone come uno dei “fastest rising artists” nel mese di marzo – torna con il nuovo singolo “SOMEWHERE”, questa volta insieme a GUS DAPPERTON reduce dalla hit “Supalonely” feat BENEE.

SURF MESA racconta sulla collaborazione: “Volevo creare qualcosa che potesse resistere alla prova del tempo, questo è il mio obiettivo nella vita e nella musica. GUS è perfetto per questa canzone e, anche se viviamo nelle due coste opposte degli Stati Uniti, lavorare con lui è stato un sogno”. SURF MESA e GUS DAPPERTON, infatti, hanno scritto e registrato la canzone tra Los Angeles e New York dove rispettivamente risiedono.

“SOMEWHERE” segue il recente successo mondiale di “ILY (I LOVE YOU BABY)”, il singolo di SURF MESA feat EMILEE, nonchè il tributo della celebre “Can’t Take My Eyes Off You” di Frankie Valli & The Four Seasons.

Segnalata da Billboard tra le “20 Great Songs To Discover While You’re Quarantined”, “ILY (I LOVE YOU BABY)”, dopo aver raggiunto i vertici di tutte le classifiche virali (tra cui #1 Global Viral, #1 USA Viral, #1 Italia Viral), la Top 3 Billboard Hot/Dance Electronic Songs e la certificazione Oro nel nostro Paese, è tra i singoli più suonati dalle radio in Europa e ad oggi conta 330 milioni di stream su Spotify.