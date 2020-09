Tiziano Ferro canta “Rimmel” di De Gregori

Share Facebook

Esce giovedì 3 settembre Rimmel, la canzone di Francesco De Gregori che Tiziano Ferro ha scelto come primo singolo per anticipare “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, il secondo capitolo dell’album pubblicato nel 2019 e già certificato doppio Platino. Per il suo primo album di cover, Tiziano ha reinterpretato 13 brani di altrettanti autori italiani che con queste canzoni hanno dato forma a piccoli miracoli nel corso della sua vita, come “luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore”.

Oltre a Rimmel, che apre l’album, Tiziano reinterpreta Morirò D’Amore portata al successo da Giuni Russo, Bella D’Estate (Mango, che l’ha composta con Lucio Dalla), Margherita (Riccardo Cocciante), E Ti Vengo a Cercare (Franco Battiato), Almeno Tu Nell’Universo (Mia Martini), Cigarettes And Coffee (Scialpi), Perdere L’Amore (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), Piove (Jovanotti) feat. Box of Beats, Portami a Ballare (Luca Barbarossa), Nel Blu Dipinto Di Blu (Domenico Modugno), Ancora, Ancora, Ancora (brano di Cristiano Malgioglio, noto soprattutto nell’interpretazione di Mina), e infine Non Escludo Il Ritorno (scritto a quattro mani dall’indimenticabile Franco Califano con Federico Zampaglione).

“Accetto Miracoli: L’Esperienza degli Altri” esce il 6 novembre 2020, in preorder su iTunes e preAdd su AppleMusic da giovedì 3 settembre, contemporaneamente all’uscita del singolo (tutto al link https://tiziano.lnk.to/rimmel) sempre su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). I formati disponibili sono: doppio CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di “Accetto Miracoli”), oppure LP (con le 13 cover).

L’ascolto del primo singolo mette già in chiaro quale sia l’intenzione di Tiziano nell’affrontare questo progetto: la sua versione di Rimmel è fresca e personale, con qualche finezza stilistica a sottolineare il suo gusto musicale, ma rimane estremamente rispettosa della versione originale, un classico di assoluta perfezione.

Tiziano Ferro canterà Rimmel in anteprima live, ospite speciale in collegamento da Los Angeles e accompagnato dalla sua band, durante due eventi musicali che si tengono in questi giorni all’Arena di Verona: i “Seat Music Awards”, in onda su Rai 1 il 2 settembre, e il 9 settembre “RTL Power Hits Estate”, in diretta in Radiovisione su RTL 102.5 e in contemporanea su Sky Uno e TV8.