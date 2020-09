Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato “Ricordami”

Il singolo è scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Katoo (Francesco Catitti). Anche questa volta, Tommaso Paradiso mette in parole e musica i sentimenti vagamente nostalgici che da sempre caratterizzano il suo stile, sia nelle lyrics (“abbracciami, baciamoci, ricordami”) sia negli arrangiamenti piacevolmente retrò, come il sax che accompagna e caratterizza il brano. “Ricordami” è la canzone perfetta per la fine di un’estate diversa dalle altre, che tutti ricorderemo per sempre.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto