Briga ft. Mostro “Humans vs Apes”

È disponibile da oggi ,venerdì 25 Settembre, per la prima volta in radio e in tutti gli store digitali il brano “HUMANS VS APES”, scritto e composto da Briga e Mostro, prodotto dal duo Enemies per Honiro Label.Il brano commissionato nel 2017 dalla 20th Century Fox, come contenuto di lancio per il film “The War – Il Pianeta delle Scimmie”, vede i due artisti della Honiro Label protagonisti di una battaglia rap, dove Briga è a capo dello schieramento degli Umani, mentre Mostro guida quello delle Scimmie.«”Humans vs Apes”, compreso il videoclip, è una chicca del mio repertorio – dichiara Briga – e, di comune accordo con Mostro, ho deciso di renderla fruibile al pubblico facendola uscire in tutti i digital stores, in occasione del mio decennale di carriera.È stata una grandissima emozione poter contribuire al lavoro di una produzione di un colossal così importante nel mondo, con un brano dal testo molto intenso e con la forza del rap».