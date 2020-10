Share Facebook

Twitter

Pinterest

E’ disponibile in radio da oggi, venerdì 2 ottobre, “Wonder”, primo singolo estratto dal nuovo album di Shawn Mendes, in uscita il 4 dicembre 2020 per Island Records.

L’artista ha diffuso un trailer del progetto che contiene anche la traccia “Intro” che aprirà l’album costituito da 14 brani. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Bio:

Nato a Toronto, in Canada, Shawn Mendes pubblica il suo atteso terzo album, intitolato proprio SHAWN MENDES, nel maggio 2018. Certificato disco di platino, ha debuttato alla n°1 della classifica Billboard 200 e in molti altri paesi. È arrivato immediatamente alla n°1 della classifica iTunes in più di 80 nazioni, diventando uno dei più venduti del 2018 nella settimana di debutto; grazie a questo successo, inoltre, Shawn è diventato il terzo artista più giovane di sempre ad avere tre album consecutivi alla n°1 in classifica. Ai 61esimi Grammy Awards è stato nominato in due categorie (Canzone dell’Anno per In My Blood e Miglior Album Pop Vocale). Più di recente, è stato nominato anche a un Grammy per la categoria Miglior Performance Pop di un Duo o un Gruppo grazie al suo singolo con Camila Cabello, Señorita. La canzone, certificata triplo disco di platino in Italia, ha debuttato alla n°1 nella classifica mondiale di iTunes e ha infranto il record di Spotify per il miglior debutto di un duetto uomo/donna, diventando poi la canzone più ascoltata del 2019 sulla piattaforma. Il brano ha ottenuto la n°1 anche nella classifica Billboard Hot 100 e in quella delle radio. La scorsa estate Shawn ha pubblicato anche un nuovo singolo certificato platino, If I Can’t Have You, arrivato alla n°1 su iTunes e alla n°2 della Billboard Hot 100. Con Señorita alla n°1 e If I Can’t Have You alla n°2, Shawn è il primo artista maschile ad essere presente in classifica contemporaneamente nelle due posizioni più alte. Nell’aprile del 2017, Shawn ha pubblicato la sua hit There’s Nothing Holdin’ Me Back, certificata triplo platino. La canzone costituisce il secondo singolo alla n°1 della classifica radiofonica e della classifica pop di Billboard (il primo era Stitches, certificato sette volte platino).

Nella sua carriera Shawn ha collezionato tre debutti consecutivi alla n°1 della classifica degli album, tre album certificati disco di platino, e oltre 11 singoli certificati platino o multi-platino. Ha venduto oltre 20 milioni di copie dei suoi album nel mondo, e 157 milioni di copie dei suoi singoli, accumulando oltre 31 miliardi di streaming e oltre 8 miliardi di views su YouTube. Ha inoltre completato due tour mondiali sold-out, con oltre un milione di biglietti venduti complessivamente, arrivando a fare il tutto esaurito nel giro di pochi minuti in leggendari stadi e arene tra cui il Madison Square Garden di New York e la O2 Arena di Londra. Il suo ultimo tour mondiale è partito a maggio 2019, e ha toccato oltre 100 città in Europa, nord e sud America, Asia e Oceania. Oltre a tutto ciò, è riuscito a entrare nella lista dei “21 Under 21” di Billboard nel 2017 e 2018, nonché in quella dei “30 under 30” di Forbes, in quella dei “25 Under 25” di Spotify, e in quella dei 100 personaggi più influenti dell’anno di Time. Nel 2018, la piattaforma ROI Influencer Media ha decretato che Shawn è il più importante influencer in assoluto sui social, sia tra gli influencer artisti che tra gli influencer teenager.

Nel 2019 Shawn ha lanciato la Shawn Mendes Foundation, che vuole ispirare i giovani di oggi a informarsi su cause di cui sono appassionati, e aiutarli a usare la loro voce come strumento di cambiamento, agendo concretamente e restituendo qualcosa alla comunità. Come parte della sua missione, la fondazione fornisce risorse per supportare e amplificare i messaggi dei giovani leader che spingono per cambiamenti positivi.