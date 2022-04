Shawn Mendes con il nuovo singolo “When You’re Gone”

Share Facebook

Oggi, il cantautore multi-platino nominato ai GRAMMY Shawn Mendes ha pubblicato il suo nuovo singolo “When You’re Gone”.

Il brano è stato scritto da Shawn, Jonah Shy e Scott Harris e prodotto da Shawn e Jonah Shy. “When You’re Gone” segue l’uscita di “It’ll Be Okay” del dicembre 2021.

Insieme alla canzone, Shawn ha anche pubblicato il video del nuovo brano diretto da Jay Martin (It’ll Be Okay, Mercy, Stitches), girato a Toronto ed Austin in più giorni per cogliere più momenti: dalla registrazione, alle prove, alla prima performance live della canzone al SXSW.

Shawn darà il via a breve al suo “Wonder: in Italia arriverà nel 2023 ed esattamente il 31 maggio a Bologna (Unipol Arena) e il 1 giugno a Milano (Mediolanum Forum).

About Shawn Mendes:

Il cantautore multi-platino di Toronto, nominato ai GRAMMY, Shawn Mendes ha pubblicato il suo attesissimo quarto album in studio, Wonder, nel 2020, con recensioni entusiastiche.

L’album ha debuttato al #1 della Billboard 200 Chart e in più mercati mondiali, segnando il quarto album #1 consecutivo di Shawn.

Nel 2019 Shawn è stato nominato per un GRAMMY come “Best Pop Duo/Group Performance” per “Señorita”, il suo singolo con Camila Cabello.

Nel 2018 ha pubblicato il suo album omonimo che ha raggiunto il platino con un debutto al #1 della Billboard 200 Chart così come in più mercati mondiali.

L’album è diventato uno degli album di debutto più venduti del 2018 e ha reso Shawn il terzo artista solista più giovane ad avere tre album consecutivi al #1.

Shawn è stato nominato in due categorie ai 61° GRAMMY® Awards annuali, tra cui “Canzone dell’anno” per “In My Blood” e “Best Pop Vocal Album” per SHAWN MENDES. Lo stesso anno Shawn ha debuttato con il suo singolo certificato platino, “If I Can’t Have You”, al #1 di iTunes e al #2 della classifica Billboard Hot 100.

Con “Señorita” al #1 e “If I Can’t Have You” al #2, Shawn è il primo artista solista maschile a detenere contemporaneamente il #1 e il #2 posto nella classifica Top 40. Più recentemente, Shawn ha pubblicato il suo brano “It’ll Be Okay”, che attualmente ha oltre 265 milioni di stream.

Durante il suo ultimo tour mondiale, ha fatto il tutto esaurito in pochi minuti al Rogers Centre di Toronto, sua città natale, per il suo primo show in uno stadio.

Il tour è iniziato a marzo 2019, con oltre 100 date nel Regno Unito, Europa, Nord America, America Latina, Asia e Australia/Nuova Zelanda.

Nell’aprile 2017, Shawn ha pubblicato la sua hit 3x platino “There’s Nothing Holdin’ Me Back”. Il brano è il suo secondo singolo #1 alla Top 40 radio e nella classifica Pop Songs di Billboard, unendosi al suo singolo 7x platino “Stitches”. Shawn ha oltre 62 miliardi di stream globali e 10 miliardi di visualizzazioni video.

È stato in cima alla “21 Under 21” di Billboard nel 2017 e nel 2018 ed è stato inserito nella “30 Under 30” di Forbes, nella “25 Under 25” di Spotify e nella “Time 100 Most Influential” di Time Magazine.

Nel 2018, ROI Influencer Media ha riconosciuto Shawn come il #1 Most Influential Artist e #1 Most Influential Teen su tutte le piattaforme di social media.

Nel 2019 Shawn ha lanciato la Shawn Mendes Foundation, che cerca di ispirare il suo pubblico, la generazione dei giovani di oggi, a conoscere le cause che li appassionano e aiutarli a usare la voce per portare il cambiamento nel mondo agendo e così restituendo.

Come parte della sua missione, la Fondazione fornisce risorse e supporto per amplificare i messaggi e le piattaforme dei giovani leader che guidano il cambiamento positivo.