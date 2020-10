Tate Mcrae a Milano nel 2021

Share Facebook

Tate McRae, la cantautrice e ballerina canadese salita alla ribalta nel 2017 con il singolo ‘One Day’ arriva in Italia il 15 settembre 2021 a Milano in Santeria Toscana 31 per fare scatenare il pubblico con la sua musica.

I biglietti per la tappa italiana del suo tour saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti alla My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 29 ottobre 2020 su www.livenation.it. A partire dalle ore 10:00 di venerdì 30 ottobre 2020 sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’EP di debutto ‘all the things i never said ’(gennaio 2020) è stato anticipato dai singoli ‘tear myself apart’ (realizzato in collaborazione con l’artista pluripremiata Billie Eilish e il fratello Finneas), ‘All My Friends Are Fake’ e ‘Stupid’.

Con oltre 230 milioni di stream in totale per i soli brani estratti, Tate McRae è stata considerata una delle artiste pop di maggior successo del 2019.

Ha debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissima come ballerina vincendo svariati premi, arrivando a partecipare al ‘The Ellen DeGeneres Show’ e a fare parte del cast del ‘Purpose Tour’ di Justin Bieber nel 2016 a soli 13 anni.

Con una brillante carriera che si divide tra la danza e la musica (è stata definita da Elle la Billie Eilish canadese), la McRae è stata citata da Fader, i-D, Wonderland, NME, Young Hollywood, ET, Billboard e secondo The Independent è una delle più giovani promesse della musica pop. A gennaio è inoltre stata scelta da Youtube per prendere parte al ‘Youtube Music’s Artist On The Rise’ il format ideato dalla piattaforma a supporto degli artisti emergenti. Grazie a questo ha iniziato una collaborazione con Youtube Music per la creazione di contenuti unici che verranno postati all’interno del suo canale ufficiale che ad oggi conta già oltre 2,5 milioni di iscritti.

Nel giugno di quest’anno ha ricevuto la nomination degli MTV Video Awards per la categoria ‘Push Best New Artist’ esibendosi durante il pre-show della serata con ‘you broke me first’.

La canzone oltre a essere diventata virale su TikTok ha accumulato più di 300 milioni di stream così da diventare il primo singolo di Tate McRae a entrare nella the Billboard Hot 100.

‘you broke me first’ insieme a ‘Vicious’ a ‘don’t be sad’ (realizzato in collaborazione con Larzz Principato e Jeremy Dussolliet) e a ‘lie to me’ saranno contenuti nel nuovo EP della McRae in uscita nei primi mesi del 2021. Inoltre, il suo ultimo singolo ‘Lie To Me’ feat. Ali Gatie ha superato i 4 milioni di streaming.

Il suo tour europeo atteso per il 2021, farà tappa nel nostro paese mercoledì 15 settembre 2021 in Santeria Toscana 31.

TATE MCRAE – 15 settembre 2021 – Milano, Santeria Toscana 31

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 20,00 + diritti di prevendita

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 29 ottobre 2020.

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati

dalle ore 10:00 di venerdì 30 ottobre 2020.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.