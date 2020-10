Psicologia e sperimentalismo fra i temi del Firenze Film Corti Festival

Chiude il saluto di Wilma Labate al Firenze FilmCorti Festival con l’augurio di rivederci l’anno prossimo. Regista e sceneggiatrice, Wilma Labate avrebbe presentato a Firenze Arrivederci Saigon, il documentario su “Le Stars”, le 5 ragazze italiane che nel 1968, nel tentativo di sfondare nel mondo della musica, si ritrovarono in Vietnam per esibirsi di fronte alle truppe americane.

La psicologia come risvolto professionale e interiore (“Il quadro alle tue spalle” di Frida Bruno, Italia), lo sperimentalismo e la rivisitazione dei classici in chiave dark e moderna (“To her” di Jacopo Ardolino, Italia), le implicazioni pandemiche (“Apocalypse” di Andrea Cecconati, Italia) e l’amore inossidabile tra genitori e figli (“Il primo giorno di Matilde” di Rosario Capozzolo, Italia). Sono questi i temi dei quattro cortometraggi che saranno visibili in streaming gratuito sul sito del Firenze Film Corti Festival a partire dalle ore 15 di venerdì 30 ottobre.