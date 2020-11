The Weeknd il nuovo singolo “Save Your Tears”

Share Facebook

Da venerdì 6 novembre sarà in radio “Save Your Tears”, il singolo di THE WEEKND estratto dall’album dei record “After Hours”.

Il brano, che ha già collezionato più di 107 milioni di stream su Spotify, si apre con un assolo di basso che funge da base ritmica dell’intero pezzo. Pur mantenendo i suoni anni ‘80 che caratterizzano anche il precedente singolo “In Your Eyes” e che fanno da fil rouge all’intero album, “Save Your Tears” è caratterizzato da sfumature e upbeat più moderni e pop, grazie anche all’utilizzo del vocoder per la modulazione la voce. Nel testo, l’artista racconta la prima volta che ha rivisto la propria ragazza dopo la fine della loro relazione. L’incontro fa riemergere nel cantante il rimorso per gli errori commessi e per la sofferenza causata. Sebbene sia consapevole di non meritare una seconda opportunità, THE WEEKND vorrebbe poter riacquistare la fiducia perduta, ma sa che ormai è troppo tardi e l’unica cosa che si augura è che lei sia felice e non sprechi più lacrime per lui.

THE WEEKND si conferma uno degli artisti che più ha segnato il mercato discografico di questo 2020. Con oltre 60 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, in Italia ha ottenuto le certificazioni di disco d’oro per l’album “After Hours”, doppio disco di platino per “Bliding Lights” e disco di platino per “In Your Eyes”. Innovatore e star non convenzionale, il 7 agosto ha tenuto la “The Weeknd Experience”, il primo live in augmented reality su Tik Tok, durante il quale gli utenti hanno potuto interagire direttamente con il cantante. Infine, è stato reso disponibile su Spotify “Alone With The Weeknd”, un’esperienza di ascolto personalizzata per ogni utente.