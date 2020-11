Share Facebook

A due anni di distanza del successo di “QVC8”, GEMITAIZ annuncia il nuovo capitolo della saga, “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9” (Tanta Roba Label), distribuito da Universal Music Italia. Il nuovo Mixtape sarà disponibile in streaming e digitale su tutte le piattaforme a partire da Venerdì 6 novembre, un’ora dopo la mezzanotte.

Da oggi, martedì 3 novembre, “QVC9” è disponibile in pre-save al link https://umusic.digital/gemitaizqvc9/

“Il nuovo mixtape è nato come tutti i miei mixtape precedenti – commenta il rapper -, dall’esigenza di scrivere ed esprimermi in maniera differente da un disco ufficiale, per mantenere la magia di 11 anni fa, quando è cominciata. Questo però è un gradino sopra agli altri 8 volumi se vogliamo, perché la musica è tutta inedita e ci sono diverse canzoni prodotte da me medesimo, per me è la prima volta che succede. Una rinascita.”

La cover è un’opera realizzata dalla giovane artista inglese Oh De Laval, un vero e proprio quadro ispirato alla vita di Gemitaiz.

Gemitaiz, romano classe ’88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Nel 2013 firma per Tanta Roba Label ed esordisce con il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso”. Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo tre album in studio (tutti certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto” nel 2016 e “Davide” nel 2018. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, preceduto dalla release dei “QVC8 Singles”, un’anteprima di cinque brani inediti resi disponibili in streaming. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan, assieme al quale pubblica il mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto, Fatto” (2012) e l’album “Kepler” (2014). Il 7 giugno 2019 Gemitaiz e MadMan pubblicano “Veleno 7”, che anticipa il nuovo album del duo, “Scatola Nera”, certificato platino. A luglio di quest’anno Gemitaiz ha lanciato con Mace e Manuel Marini il progetto di beneficenza “Bianco/Gospel”, i cui proventi sono stati destinati all’ONG COOPI.