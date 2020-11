Lucky Luciana torna in una veste più provocatoria con “Wap Italian Remix”

Trasgressiva, irriverente ed esplosiva, LUCKY LUCIANA è una rapper decisa ad abbattere i tabù e a riscrivere le regole della scena urban italiana al femminile!

Da oggi, lunedì 16 novembre, è disponibile in digitale “WAP ITALIAN REMIX” (luckyluciana.lnk.to/ABC) , una rivisitazione della chiacchieratissima hit mondiale di Cardi B e Megan Thee Stallion. Da oggi è online su Youtube anche il video del brano, in cui l’artista si mostra in una veste ancora più provocatoria.

«Sono una donna che è cresciuta da sola e che si è fatta da sola. Misurandomi ogni giorno con il mondo esterno, con il maschilismo e con le regole imposte dalla società. Sono sempre stata una persona esuberante, che tocca con tranquillità anche gli argomenti “tabù” e odio il fatto che gli uomini possano farlo liberamente e noi no – racconta la rapper – Secondo me bisogna stare al passo con i tempi, il sesso piace anche a noi e questo non deve essere motivo di vergogna. È necessario che ci vengano dati i giusti riconoscimenti nella vita e nel rap».

“Wap Italian Remix”, canzone scritta dalla stessa Lucky Luciana insieme a Sebastiano Giuliani e Paolo Dragani, prodotta e composta da Alessandro Coma e mixata e masterizzata da La Maison Studios, utilizza un linguaggio e delle immagini volutamente d’impatto.

Lucky Luciana si è fatta conoscere quest’anno per il suo linguaggio sfacciatamente esplicito con i brani “Lucky Pussy Cash” e “A Milano”, in cui l’artista racconta parte del suo passato difficile e i lati più controversi del capoluogo lombardo.

Classe 1995, Lucky Luciana, pseudonimo di Luciana Campolongo, nasce a Castrovillari in provincia di Cosenza. Da sempre amante della scrittura, si sente finalmente libera di esprimersi solo quando incontra un linguaggio affine alla propria penna, il rap. Nei suoi testi ritroviamo infatti la sua vita, segnata da un’infanzia difficile a causa di un padre assente e di una condizione economica di costante precarietà. Dovendo rinunciare allo studio e alle proprie passioni per motivi economici, trascorre un’adolescenza trasgressiva e autodistruttiva. A 22 anni inizia a frequentare, a proprie spese, un’accademia di canto e si concentra sulla musica, che diventa un vero e proprio strumento di evasione. Ad oggi la rapper ha fatto della sua esuberanza e schiettezza i suoi punti di forza, rivendicando la sua libertà d’espressione e infrangendo i limiti dettati dalla società e dalle differenze di genere.