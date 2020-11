BIANCO & DENTE palleggiano a ritmo di reggae nel nuovo singolo MORSA

I Top Player di casa INRI confezionano una canzone a quattro mani per orecchie da 0 a 99 anni, una carezza affettuosa che ci ricorda di non mollare mai perché c’è sempre qualcuno pronto a tenerci la presa, che se stai male gli altri ti vengono a salvare.

