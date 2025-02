Say You Loud: musica e ricordi nei tre incontri di Antoniano

Tre appuntamenti, altrettanti protagonisti della musica italiana e tanti aneddoti e ricordi legati alle visioni e agli ascolti che li hanno segnati: è Say You Loud, la rassegna di Antoniano dedicata alla musica e alla formazione artistica che vedrà sul palco i cantautori Dente e N.A.I.P. (progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri) e la cantautrice e polistrumentista Any Other.

I tre incontri, previsti per martedì 4 marzo, giovedì 27 marzo e giovedì 10 aprile, saranno un tuffo nel passato dei tre artisti, quando, prima dei social, a dettare le regole della cultura giovanile erano i video musicali: mini-film che raccontavano storie, definivano stili e plasmavano icone, non limitandosi quindi a promuovere i brani, ma proiettando sul piccolo schermo sogni e fantasie, tra look sfavillanti, gesti ribelli e mondi surreali.

Gli incontri, moderati dal docente, autore e conduttore radiofonico Francesco Locane, si terranno alle 17.00 presso la Mensa Padre Ernesto di Antoniano (via G. Guinizelli 3, Bologna) e saranno un’occasione per conoscere e rivivere l’era pre-digitale attraverso le voci di tre artisti che, raccontando visioni e ascolti che hanno segnato la loro adolescenza, sottolineeranno come quei tre minuti di musica e immagini abbiano influenzato la loro generazione.

“Per Antoniano, la musica è da sempre un potente strumento di formazione e ispirazione, ma anche un linguaggio universale capace di trasmettere messaggi fondamentali e creare connessioni profonde. Con Say You Loud celebriamo questo potere, riscoprendo il ruolo che la musica ha avuto nella crescita di intere generazioni”, spiega Cinzia Vecchi, Responsabile dell’Area Cultura di Antoniano. “Dente, N.A.I.P. e Any Other ci guideranno in questo viaggio nel tempo, condividendo i brani e i video che hanno segnato la loro adolescenza e lasciato un’impronta nel loro percorso artistico. Sarà un dialogo autentico, lontano dalle logiche degli algoritmi e dei social, per ricordarci come la musica, con la sua forza evocativa, possa ancora oggi unire, ispirare e lasciare un segno profondo in ognuno di noi”.

Dente, N.A.I.P. e Any Other: chi sono i protagonisti di Say You Loud

Diversi per provenienza, formazione artistica e mondi musicali, i tre artisti che animeranno gli appuntamenti di Say You Loud sono accomunati da poesia, energia e versatilità.

Dente, all’anagrafe Giuseppe Peveri, è cantautore, musicista e scrittore. Nato a Fidenza, inizia la sua carriera come chitarrista in formazioni rock, per poi esordire come solista nel 2006 con ”Anice in bocca”, il disco che lo consacra tra i pionieri del pop lo-fi italiano. Cantore e poeta del quotidiano, ha all’attivo sette album in studio e un Ep digitale e ha collaborato con artisti come Marco Mengoni, Arisa e Brunori Sas. La sua passione per la scrittura è culminata nella stesura del libro Favole per bambini molto stanchi, edito da Bompiani.

N.A.I.P., acronimo di “Nessun Artista In Particolare”, è un progetto musicale nato nel 2018 da un’idea di Michelangelo Mercuri. Mescolando beat elettronici, synth, loop station, chitarra e voce, ha conquistato il grande pubblico nel 2020 grazie a X-Factor e, nello stesso anno, ha pubblicato il suo primo album “N.A.I.P. – Nessun Album In Particolare”, seguito nel 2023 dall’EP ”Dovrei dire la mia”.

Any Other è il progetto musicale della cantautrice, polistrumentista e produttrice Adele Altro. Veronese, classe 1994, l’artista fonde elementi indie rock, folk e jazz in un mix di arrangiamenti sofisticati e liriche introspettive che ha presentato al grande pubblico nel suo album di debutto “Silently. Quietly. Going Away.” nel 2015. Il secondo album, “Two, Geography”, uscito nel 2018, ha consolidato la sua posizione sulla scena musicale indipendente italiana ed europea. Nel 2024, per 42 Records, è uscito il suo terzo disco “stillness, stop: you have a right to remember”.

Say You Loud: i partner del progetto

La rassegna Say You Loud, realizzata grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è condivisa con il progetto Cinevasioni.edu, di Associazione Corso Doc, organizzazione che promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso progetti educativi e formativi nelle scuole. Il progetto, che già da due anni incentiva il cinema e la cultura dell’audiovisivo nei luoghi di cura come carceri e ospedali, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie in attività creative insieme a persone con fragilità.

Da alcuni mesi, la storica Mensa Padre Ernesto di Antoniano ospita numerose attività culturali: incontri con autori, proiezioni di documentari con dibattito, attività pensate per bambini e famiglie che hanno come filo conduttore la cura e l’attenzione a temi sociali e di attualità. Ora, con il progetto Say You Loud, si avvia un filone di approfondimento culturale legato alla musica e alle immagini e, grazie alla collaborazione con Cinevasioni.edu, parte del pubblico della rassegna sarà costituita dagli studenti, che avranno l’opportunità di esplorare nuove dimensioni dell’audiovisivo attraverso storie e visioni raccontate dalla viva voce degli ospiti.

Cinevasioni.edu è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative per adulti, giovani, famiglie e bambini visitare il sito www.antonianobologna.it.

