“Favola” il nuovo singolo di Dente

“Ti cerco nei vicoli di Bologna anche se so che non ci vivi più.

E ti cerco talmente tanto bene, che quella di schiena mi sembravi tu.”

Quando un amore o un legame non si riesce a lasciare andare, ecco che tutto ciò che ci circonda viene inevitabilmente filtrato dalla lente dell’assenza.

Dopo l’uscita a sorpresa di “Senza di me” il giorno di Natale, Dente torna con un nuovo singolo, “Favola”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 gennaio (INRI Records/Metatron). Il brano è già disponibile in pre-save al link http://ada.lnk.to/_favola.

Secondo estratto dal suo prossimo progetto discografico in uscita a primavera, “Favola” si inserisce perfettamente in un percorso artistico che Dente ha costruito nel tempo, caratterizzato dalla sua scrittura delicata, ma intensa.

Il tema della ricerca continua emerge in modo potente nell’idea di leggere il nome dell’altro “in ogni favola”, che conferisce al brano un tocco di surrealismo. La persona amata diventa un’ombra, un ricordo onnipresente, ma mai tangibile.

Nell’arrangiamento, le chitarre intrecciate al sax soprano e le atmosfere create dalle tastiere creano un sound che richiama una calda estetica anni ’80. Un universo musicale che amplifica la sensazione di nostalgia e di un amore che sfuma tra il reale e l’immaginario.

Questo il calendario delle date primaverili nei club – prodotte da Locusta Booking – in continuo aggiornamento:

SABATO 5 APRILE – FIRENZE – Viper Theatre

DOMENICA 6 APRILE – ROMA – Monk Roma

MERCOLEDÌ 9 APRILE – MILANO – Santeria

GIOVEDÌ 10 APRILE – TORINO – Hiroshima Mon Amour

VENERDÌ 11 APRILE – BOLOGNA – Locomotiv Club

VENERDÌ 18 APRILE – NAPOLI – Duel

SABATO 19 APRILE – Conversano (BA) – Casa delle Arti

Info e biglietti su https://www.locusta.net/santatenerezzatour

Dente, al secolo Giuseppe Peveri, è un cantautore italiano, originario di Fidenza e residente a Milano. Dopo la militanza come chitarrista in formazioni rock/new wave, nel 2006 inizia la sua esperienza solista con “Anice in bocca” (Jestrai), un disco che contribuisce a definire la via italiana al pop lo-fi, la cui poetica viene portata a compimento nei dischi successivi, riconosciuti cult della nuova canzone italiana anni 2000: “Non c’è due senza te” (2007 Jestrai), “L’amore non è bello” (2009 Ghost/Venus), “Io tra di noi” (2011 Ghost/Venus), che comincia l’esplorazione di Dente verso dimensioni sonore sempre meno connotate dall’estetica lo-fi e sempre più improntate a un cantautorato classico e consapevole. Anche la scrittura, inizialmente destrutturata, evolve progressivamente verso ricercatezza ed essenzialità, senza mai perdere la riconoscibile giocosità del linguaggio che ha consacrato lo stile di Dente. È il percorso dei dischi “Almanacco del giorno prima” (2014 RCA/Sony), “Canzoni per metà” (2016 Pastiglie/Sony) e “Dente” (2020 INRI/Artist First). Del 2015, invece, è l’esordio letterario di Dente: “Favole per bambini molto stanchi”, edito da Bompiani. Nel 2023, torna sulle scene con un disco prodotto da Federico Nardelli: “Hotel Souvenir”, un posto speciale dove il passato e il futuro dormono in camere doppie. A Ottobre 2024 pubblica “Zenzero”, collaborazione con il collega e amico Colapesce.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS