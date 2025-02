Pink Floyd History a Bassano del Grappa

Share

S11 (Stage 11) agenzia che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo presenta il nuovo tour Pink Floyd History – WELCOME TO THE MACHINE, venerdì 7 marzo ore 21.00 CMP Arena Bassano del Grappa (VI).

Pink Floyd History è uno spettacolo strepitoso che ripercorre 50 anni di creatività musicale di una delle band che hanno plasmato e definito la storia della musica. Attraverso un’attenta selezione di alcune delle canzoni più iconiche della band, lo spettacolo rievoca e ricrea magistralmente il suono e l’atmosfera ineguagliabili di cinque decenni di capolavori dei Pink Floyd: un inizio segnato dalla sperimentazione psichedelica, il successo della fase progressiva, fino alle opere più recenti.

In tour dal 2016, questo show ha fatto il giro dell’Europa con diversi sold out. Nel 2025, il tour si intitola Welcome to the machine, ispirato ad uno dei brani dei Pink Floyd che si dimostra estremamente contemporaneo.

“Welcome to the machineè un riflesso della nostra epoca, un viaggio dentro il meccanismo che ci trasforma, fin dall’infanzia, in merci. Viviamo immersi in un sistema che ci spinge a vendere noi stessi attraverso i social, mentre nella realtà quotidiana rinunciamo progressivamente alle esperienze fisiche. – dice il regista Emiliano Galigani – La “macchina” non è più solo un’entità esterna che ci impone un lavoro alienante e una performance continua, ma è diventata una pressione interna: essere sempre in forma, perfetti, produttivi, attivi, brillanti. Ma mai troppo liberi. Mai troppo pensanti. Mai troppo ribelli.”



Un percorso unico e intenso tra pura arte, filosofia e sperimentazione con canzoni iconiche, formidabili giochi di luci e proiezioni video originali. La produzione di Stage11 Pink Floyd History è un viaggio fedele e minuziosamente dettagliato che affascina il pubblico, narrando non solo la metamorfosi dei Pink Floyd, ma anche quella della società in cui viviamo.

Sul palco musicisti e luci spettacolari per ripercorrere i cinquant’anni che hanno cambiato il volto della musica rock. Un vero e proprio spettacolo tributo, dunque, tutto dedicato ai Pink Floyd: lo show, conquista e convince per il talento dei musicisti e per la spettacolarità delle scenografie: uno show a 360 gradi che, con puntualità e rispetto dell’originale, accompagna il pubblico alla riscoperta di brani storici e indimenticabili, dalle atmosfere psichedeliche degli esordi fino ai grandi e intramontabili classici come “Another brick in the wall”, “Wish you were here” e tanto altro.

Lead vocals, acoustic guitar – Saverio Guerrini, Stefano Pardini

Vocals – Daniela Bulleri

Organ, moog, synth, piano, vocals – Massimiliano Salani

Guitars – Giacomo Dell’immagine

Guitars, vocals – Emanuele Michetti

Bass guitar – Luca Santangeli

Drums – Francesco Baglioni

Prevendite su Ticketone

https://www.ticketone.it/event/pink-floyd-history-cmp-arena-19286646/

