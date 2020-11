Mad Kash ritorna sulle scene nazionali con “Vipere”

Esce oggi in tutto il mondo per Island Records FAMOSO, il nuovo album di Sfera …

Mad Kash, uno dei primi volti nel Rap femminile italiano, ritorna sulle scene nazionali con il singolo autobiografico “Vipere”. Un brano che racconta l’attualità e le esperienze personali dell’artista, definendo le sue capacità nel trasformare ogni ostacolo in un punto di forza. Questo messaggio di speranza e di positività, sottolinea il grande cambiamento della performer in seguito all’esperienza della degenza e del coma: adesso è cambiata e vuole parlare delle sue emozioni e dei suoi sentimenti.