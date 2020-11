Il cinema al tempo del Covid-19

Share Facebook

I cinema sono chiusi, le troupe sono al lavoro. Si stanno producendo molti film e nessuno sa, al momento, se e quando e dove li si potrà vedere. C’è grande confusione sotto il cielo, ma chissà se il momento è propizio?

Cosa sta davvero succedendo al cinema ai tempi del Covid-19? “Bianco e Nero”, la rivista del Centro Sperimentale di Cinematografia edita con Edizioni Sabinae, tenta di rispondere. Nel nuovo numero (il 598) in libreria dai primissimi giorni di dicembre, “Bianco e Nero” affronta un tema di grande attualità, come già fatto nel 2019 con uno storico numero doppio dedicato a Netflix e alle piattaforme digitali. “Cinema e Covid” è il titolo di un fascicolo che affronta l’argomento da molteplici punti di vista: produttivo, economico, distributivo, creativo. Intervengono grandi registi che nel corso del 2020 hanno, nonostante tutto, lavorato: creando storie legate all’emergenza sanitaria o portando a termine progetti già avviati. Nel numero potrete leggere le riflessioni di Elisa Fuksas, Silvia Napolitano, Costanza Quatriglio, Michele Alhaique, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Walter Fasano, Fabrizio Gifuni, Mario Martone, Gianfranco Rosi, Gabriele Salvatores, Andrea Segre, Sydney Sibilia, Enrico Vanzina, Carlo Verdone, Daniele Vicari. Vengono intervistati operatori del settore nei campi della produzione, della distribuzione, dell’esercizio. Si affronta il tema – sconosciuto ai più – della gestione e manutenzione delle sale durante la forzata chiusura. Si racconta cosa succede all’estero, dall’Europa alla Cina – l’unico paese dove il cinema è rifiorito… – agli Stati Uniti. Si analizzano alcuni casi esemplari: l’uscita di “Tenet” (che doveva salvare la stagione, e c’è riuscito solo in parte), la decisione della Disney di mandare “Mulan” direttamente in streaming, il successo “postumo” di un film – “Contagion” di Soderbergh – uscito nel 2011 ma rivelatosi incredibilmente profetico. E si racconta, anche, cosa è successo al Centro Sperimentale: la più importante scuola di cinema d’Italia, una delle più antiche e prestigiose del mondo, che ha dovuto rivedere i propri programmi didattici alla luce dei protocolli di sicurezza.

Un numero davvero unico, che verrà presentato lunedì 30 novembre, alle ore 18.00, in una edizione speciale dei “Lunedì della Cineteca” in collaborazione fra CSC e Casa del Cinema di Roma: una diretta Facebook che potrete seguire in diretta sulle pagine Facebook di Casa del Cinema e Cineteca Nazionale (dove è già presente al link https://www.facebook.com/56922676511/posts/10157651974456512/?d=n) e sulla pagina Live Streaming del sito ufficiale del CSC, www.fondazionecsc.it.

Saranno presenti il presidente del CSC Felice Laudadio, il direttore della Casa del Cinema Giorgio Gosetti, la scrittrice e sceneggiatrice Silvia Napolitano, il critico Enrico Magrelli e il redattore capo della rivista Alberto Crespi.