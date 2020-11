X Factor Mixtape 2020 continua a regalarci nuova musica

Share Facebook

La gara di X FACTOR 2020 entra sempre più nel vivo – a sole tre puntate dalla finale – e, venerdì 27 novembre, “X FACTOR MIXTAPE 2020” (Sony Music Italy) ci regalerà nuova musica, grazie all’arrivo di 5 nuovi brani originali! Quella del quinto live di giovedì 26 novembre, infatti, sarà una puntata (alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV) in cui i concorrenti e i loro giudici potranno scegliere, ancora una volta, cosa portare sul palco, tra nuovi pezzi originali, cover e brani già ascoltati nelle fasi di selezione.

“X FACTOR MIXTAPE 2020 Last Update” continua così ad accompagnarci in un viaggio alla scoperta del mondo artistico dei concorrenti in gara di questa entusiasmante edizione.

Questa la tracklist aggiornata dell’album, disponibile dalla mezzanotte di domani al link https://smi.lnk.to/xfm2020:

Melancholia – Alone

Little Pieces Of Marmelade – Digital Cramps

N.A.I.P. – Partecipo

cmqmartina – Lasciami Andare! (Young Miles Remix)

Blind – Affari Tuoi (prod. Frenetik&Orang3)

MYDRAMA – Vieni con me (prod. tha Supreme)

Blind – Cicatrici (prod. Big Fish)

Little Pieces Of Marmelade – L.P.O.M

Casadilego – Lontanissimo (prod. Strage)

Blue Phelix – Mi Ami (prod. Frenetik&Orang3)

cmqmartina – Sparami (prod. Strage)

Santi – Morrison (prod. Frenetik&Orang3)

N.A.I.P. – Oh Oh Oh

Blind – Cuore Nero (prod. Frenetik&Orang3)

MYDRAMA – Cornici Bianche (prod. Young Miles)

Melancholia – Léon

Vergo – Bomba

cmqmartina – Serpente (prod. Strage)

Blue Phelix – South Dakota

Manitoba – La Domenica

Eda Marì – Male

Casadilego – VITTORIA (prod. Strage – Slait)

N.A.I.P. – Attenti Al Loop

Santi – Bonsai (prod. Frenetik&Orang3)

Little Pieces Of Marmelade – One Cup of Happiness

Sin dalle battute iniziali X FACTOR 2020 – lo show di Sky prodotto da Fremantle – ha promosso i brani originali dei concorrenti in gara, che abbiamo imparato a conoscere e amare più a fondo grazie alle tracce che continuano ad arricchire “X FACTOR MIXTAPE 2020 Last Update”. Giovedì 26 novembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV, sarà il momento di ascoltare i nuovi brani che scandiranno il loro racconto.

“X FACTOR MIXTAPE 2020” è una fotografia, un’istantanea che cattura gli importantissimi passi di un’avventura, un nuovo modo per apprezzare i talenti che si sono fatti strada nel corso del programma… delle vere e proprie carte d’identità musicali che non riusciremo più a toglierci dalla testa.