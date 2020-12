Riprogrammate le date del tour italiano di James Blunt

Share Facebook

Twitter

Il tour di James Blunt, che avrebbe dovuto far tappa in Italia il 2 ottobre 2020 a Padova alla Kioene Arena e il 3 ottobre 2020 a Milano al Mediolanum Forum, sarà riprogrammato nelle seguenti date:

10 ottobre 2021 – Padova (Kioene Arena)

11 ottobre 2021 – Milano (Mediolanum Forum)

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su > http://bit.ly/LN_FAQ

I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali https://www.ticketmaster.it/, https://www.ticketone.it/ e in tutti i punti vendita autorizzati.